Блогер, сбившая ребёнка на Bentley, набрала десятки штрафов за скорость

Мальчик, пострадавший в ДТП с Bentley в Москве, до сих пор в больнице. Сбившая его дама, как выяснилось, любит скорость, хотя после ДТП утверждала, что в тот момент ехала медленно.
Как сообщает 14 октября столичный Дептранс, блогер Ирина Ледник, управлявшая дорогой машиной, — злостная нарушительница. «По нашей информации, у водителя «Бентли» несколько десятков штрафов за существенное превышение скорости в этом году. Такое поведение недопустимо. И наказание должно быть соответствующим, чтобы подобные страшные инциденты не повторялись», — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, 12 октября на улице Столетова она сбила 11-летнего мальчика, когда он ехал по «зебре» на самокате. У ребёнка сотрясение головного мозга и травмы.
После ДТП автомобилистка рассказывала журналистам, что двигалась на низкой скорости, а ребёнок на самокате внезапно вылетел перед ней.
Ирина Ледник — основательница дизайн-студии L'Art Nouveau и блогер, в «Инстаграме» у неё более 24 тысяч подписчиков. «Там хорошо, где мы есть!» — гласит её последний пост.