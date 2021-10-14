Блогер, сбившая ребёнка на Bentley, набрала десятки штрафов за скорость

Мальчик, пострадавший в ДТП с Bentley в Москве, до сих пор в больнице. Сбившая его дама, как выяснилось, любит скорость, хотя после ДТП утверждала, что в тот момент ехала медленно.



Как сообщает 14 октября столичный Дептранс, блогер Ирина Ледник, управлявшая дорогой машиной, — злостная нарушительница. «По нашей информации, у водителя «Бентли» несколько десятков штрафов за существенное превышение скорости в этом году. Такое поведение недопустимо. И наказание должно быть соответствующим, чтобы подобные страшные инциденты не повторялись», — отмечается в сообщении.

