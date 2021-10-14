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Блогер, сбившая ребёнка на Bentley, набрала десятки штрафов за скорость

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Мальчик, пострадавший в ДТП с Bentley в Москве, до сих пор в больнице. Сбившая его дама, как выяснилось, любит скорость, хотя после ДТП утверждала, что в тот момент ехала медленно.

Как сообщает 14 октября столичный Дептранс, блогер Ирина Ледник, управлявшая дорогой машиной, — злостная нарушительница. «По нашей информации, у водителя «Бентли» несколько десятков штрафов за существенное превышение скорости в этом году. Такое поведение недопустимо. И наказание должно быть соответствующим, чтобы подобные страшные инциденты не повторялись», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, 12 октября на улице Столетова она сбила 11-летнего мальчика, когда он ехал по «зебре» на самокате. У ребёнка сотрясение головного мозга и травмы.

Фото: Фото из телеграм-канала Дептранса Москвы
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После ДТП автомобилистка рассказывала журналистам, что двигалась на низкой скорости, а ребёнок на самокате внезапно вылетел перед ней.

Ирина Ледник — основательница дизайн-студии L'Art Nouveau и блогер, в «Инстаграме» у неё более 24 тысяч подписчиков. «Там хорошо, где мы есть!» — гласит её последний пост.

Фото: Фото из телеграм-канала Дептранса Москвы

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Комментарии (14)

266222463
В правилах только велосипедистам требуется переходить переход спешившись, самокаты приравнены к пешеходам. Пока в правилах не поставят в обязанность переходить ножками то и всяких самокатчиков, моноколесников не за что будет наказывать.
А13579
"И наказание должно быть соответствующим, чтобы подобные страшные инциденты не повторялись" Звучит!
А на деле - штраф в несколько тысяч рублей, который заставит владельца Bentley больше не нарушать)))
Сергей Шевчук
Понятно что водитель виноват по закону, а вот когда будут привлекать людей на самокатах, велосипедах едущих по пешеходному переходу? Водитель не успевает среагировать на едущего пешехода.
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