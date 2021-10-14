«В бой идут одни старики». Глава Минздрава призвал на работу пожилых медиков, ушедших на пенсию во время пандемии

Михаил Мурашко предложил вернуться к работе медикам старших возрастов, уходившим на самоизоляцию из-за рисков для здоровья. Об этом глава Минздрава заявил 14 октября на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.



«Часть медработников старших возрастов перед началом COVID-19, поскольку были объявлены мероприятия по изоляции лиц старшего возраста, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, к тем, которые ушли, когда были риски для здоровья и жизни, отошли от медицинской практики. Мы предлагаем вернуться, и сегодня вакцинация помогает защитить жизнь и здоровье, поэтому предлагаем вернуться на свои рабочие места», — сказал Мурашко (цитата по РИА Новости).

