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«В бой идут одни старики». Глава Минздрава призвал на работу пожилых медиков, ушедших на пенсию во время пандемии

Мурашко предложил вернуться к работе медикам, ушедшим на пенсию из-за рисков для здоровья

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Михаил Мурашко предложил вернуться к работе медикам старших возрастов, уходившим на самоизоляцию из-за рисков для здоровья. Об этом глава Минздрава заявил 14 октября на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Часть медработников старших возрастов перед началом COVID-19, поскольку были объявлены мероприятия по изоляции лиц старшего возраста, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, к тем, которые ушли, когда были риски для здоровья и жизни, отошли от медицинской практики. Мы предлагаем вернуться, и сегодня вакцинация помогает защитить жизнь и здоровье, поэтому предлагаем вернуться на свои рабочие места», — сказал Мурашко (цитата по РИА Новости).

Глава Минздрава добавил, что сейчас в России на лечении от COVID-19 находятся более 1,1 млн пациентов. «Это высочайшая нагрузка и на амбулаторную, и на стационарную систему», — подчеркнул он.

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Комментарии (19)

f0ntan
У работающих пенсионеров не будет индексироваться пенсия. Пойдут только, если зарплата будет приличной
VKuser181384498
nuga смешно истерите и уже не первый раз. Как раз пенсионеры врачи и другие вакцинировались. Зря стараетесь nuga, Вам же больше не приплатят за дезинформацию о прививках. Вы сами конечно уже привились и не раз.
nuga
Цинизм зашкаливает.Обколоть медиков,которые ускользнули из под укола,ведь это именно то условие выхода на работу,которое озвучил этот тип,похожий внешне на Геббельса.Странно,что ещё все врачи не разбежались по частным конторам,непонятно,что их держит в системе,если они жалуются на систему?
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