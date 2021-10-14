FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +7
71.86р83.00р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Мгла по-екатеринбургски. В городе нулевая видимость из-за тлеющего торфяника

Некоторые районы Екатеринбурга сильно задымлены из-за тлеющего торфяника

4
Печать
Фото: скриншот видео / YouTube
ПоделитьсяПоделиться

Несколько районов Екатеринбурга накрыл густой смог. Виной тому — тлеющий торфяник, который сейчас поливают сотрудники МЧС, сообщает 14 октября пресс-служба ведомства.

Автор: «[ТЕ] Типичный Екатеринбург / vk.com»

«За прошедшие сутки огнеборцами потушено 0,6 га торфяника, на утро 14 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га. В проливке торфяника задействована группировка в составе 73 человек, 16 единиц спецтехники», — рассказали в МЧС.

Горожане выкладывают в соцсети кадры задымленных улиц, сетуя, что кое-где видимость почти нулевая. Сначала затянуло микрорайон Солнечный, но теперь смог добрался до центра Екатеринбурга. По данным E1.ru, в аэропорту Кольцово массово задерживают рейсы, ГИБДД перекрывает дороги, а минимум одну школу отправили на дистант.

Автор: «Инцидент Екатеринбург / vk.com»

Проверка регионального Управления Роспотребнадзора нашла в воздухе превышение концентрации вредных веществ. Ведомство советует горожанам поменьше находиться на улице, больше пить и занавешивать окна влажной тканью.

Фото: скриншот видео / YouTube

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

DEMOMON
Очередной Сайлент Хилл будут снимать в ЕКБ?
altnec
И какие-такие торфяники вдруг объявились в горах?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний