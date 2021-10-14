Мгла по-екатеринбургски. В городе нулевая видимость из-за тлеющего торфяника

Несколько районов Екатеринбурга накрыл густой смог. Виной тому — тлеющий торфяник, который сейчас поливают сотрудники МЧС, сообщает 14 октября пресс-служба ведомства.
Автор: «[ТЕ] Типичный Екатеринбург / vk.com»
«За прошедшие сутки огнеборцами потушено 0,6 га торфяника, на утро 14 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га. В проливке торфяника задействована группировка в составе 73 человек, 16 единиц спецтехники», — рассказали в МЧС.
Горожане выкладывают в соцсети кадры задымленных улиц, сетуя, что кое-где видимость почти нулевая. Сначала затянуло микрорайон Солнечный, но теперь смог добрался до центра Екатеринбурга. По данным E1.ru, в аэропорту Кольцово массово задерживают рейсы, ГИБДД перекрывает дороги, а минимум одну школу отправили на дистант.
Автор: «Инцидент Екатеринбург / vk.com»
Проверка регионального Управления Роспотребнадзора нашла в воздухе превышение концентрации вредных веществ. Ведомство советует горожанам поменьше находиться на улице, больше пить и занавешивать окна влажной тканью.