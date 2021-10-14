В Купчино каршеринги «завершили аренду» небольшими ДТП, а на Парашютной — в хвосте длинного «паровоза»

Самая масштабная — утренний «паровозик» на Парашютной улице. На ролике в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно пять стоящих друг за другом машин, последняя — с логотипом арендного сервиса.
Ну Купчинской улице, 32, водитель каршеринга въехал в припаркованный автомобиль и ушёл, оставив машину, рассказывает читательница «Фонтанки» Екатерина.
Неподалёку, на Софийской улице, 59, каршеринг остановился в столбе, сообщают в «ДТП и ЧП».
Вечером ДТП с каршерингом случилось на Пулковском шоссе.