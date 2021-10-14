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В Купчино каршеринги «завершили аренду» небольшими ДТП, а на Парашютной — в хвосте длинного «паровоза»

В Петербурге несколько каршеринговых автомобилей попали в ДТП

Сразу несколько аварий с участием каршеринговых машин произошло в Петербурге за последние часы 14 октября.

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Самая масштабная — утренний «паровозик» на Парашютной улице. На ролике в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно пять стоящих друг за другом машин, последняя — с логотипом арендного сервиса.

Ну Купчинской улице, 32, водитель каршеринга въехал в припаркованный автомобиль и ушёл, оставив машину, рассказывает читательница «Фонтанки» Екатерина.

Фото: Читательница «Фонтанки» Екатерина
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Неподалёку, на Софийской улице, 59, каршеринг остановился в столбе, сообщают в «ДТП и ЧП».

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Вечером ДТП с каршерингом случилось на Пулковском шоссе.

Фото: Читательница «Фонтанки» Екатерина
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (3)

266214468
Не самокат и ладно.
Danik
Сервис левых аккаунтов и начинающих водителей.
Вместо гото, чтобы снабжать этих челов хлипкими логанами или матизами, их сажают за внедорожники.
В результате не справляются с управлением и ничего не боятся.
Ну въехал, с кем не бывает. Вышел и ушел! Ищите теперь ответчика!
С самокатами власти боролись, а каршеринг это и есть самокат на дороге, только со скоростями гораздо больше и с серьезными травмами.
Это как-то власти и гибдд не волнует!
Гайцы вообще волнами работают. То на каждом перекрестке стоят по три экипажа и всех проверяют, то их нет нигде. Типа, мы наелись, живите как хотите!)
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