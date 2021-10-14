В Купчино каршеринги «завершили аренду» небольшими ДТП, а на Парашютной — в хвосте длинного «паровоза»

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Вместо гото, чтобы снабжать этих челов хлипкими логанами или матизами, их сажают за внедорожники.

В результате не справляются с управлением и ничего не боятся.

Ну въехал, с кем не бывает. Вышел и ушел! Ищите теперь ответчика!

С самокатами власти боролись, а каршеринг это и есть самокат на дороге, только со скоростями гораздо больше и с серьезными травмами.

Это как-то власти и гибдд не волнует!

Гайцы вообще волнами работают. То на каждом перекрестке стоят по три экипажа и всех проверяют, то их нет нигде. Типа, мы наелись, живите как хотите!)