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В центре Петербурга курьер так торопился доставить продукты, что ломал ворота и пролезал сквозь прутья

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Фото: Кадр из видео читательницы «Фонтанки» Ирины
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Жители новостройки на Лиговском проспекте, 271, в Петербурге в сложной ситуации. И есть хочется, и ворота жалко. Самый простой выход, точнее вход, доставщики видят не всегда.

Динамичным видео и проблемной историей поделилась с «Фонтанкой» 14 октября местная жительница Ирина. По её словам, дом построен недавно, территория огорожена, есть несколько входов. При этом управляющая компания уже год не может организовать звонки в квартиры. С центрального входа гостей пропускает охранник, а в ворота, расположенные с другой стороны, без ключа не попасть никак.

Видео читательницы «Фонтанки» Ирины

Курьеры, занимающиеся доставкой, не всегда находят центральный вход и продираются сквозь калитку, иногда не без потерь. Например, могут выдрать прутья. На видео — случай от 30 сентября, но такое происходит регулярно, отмечает Ирина.

Фото: Кадр из видео читательницы «Фонтанки» Ирины

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Комментарии (12)

265101847
Очередной деревенский упырь, который кроме хлева в своей жизни ничего не видел!
Pilat
Вижу цель
Не вижу препятствия
( из инструкции по прохождению через стены)
VKuser5201211
Очередной дом бизнес класса в промзоне на месте завода с отстойным качеством строительства и мафиозной управляшкой от застройщика, которая не работает.
Это еще ничего, в жк английская миля недовольным ук жителям авто поджигают
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