В центре Петербурга курьер так торопился доставить продукты, что ломал ворота и пролезал сквозь прутья

Жители новостройки на Лиговском проспекте, 271, в Петербурге в сложной ситуации. И есть хочется, и ворота жалко. Самый простой выход, точнее вход, доставщики видят не всегда.
Динамичным видео и проблемной историей поделилась с «Фонтанкой» 14 октября местная жительница Ирина. По её словам, дом построен недавно, территория огорожена, есть несколько входов. При этом управляющая компания уже год не может организовать звонки в квартиры. С центрального входа гостей пропускает охранник, а в ворота, расположенные с другой стороны, без ключа не попасть никак.
Видео читательницы «Фонтанки» Ирины
Курьеры, занимающиеся доставкой, не всегда находят центральный вход и продираются сквозь калитку, иногда не без потерь. Например, могут выдрать прутья. На видео — случай от 30 сентября, но такое происходит регулярно, отмечает Ирина.