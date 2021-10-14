В центре Петербурга курьер так торопился доставить продукты, что ломал ворота и пролезал сквозь прутья

Жители новостройки на Лиговском проспекте, 271, в Петербурге в сложной ситуации. И есть хочется, и ворота жалко. Самый простой выход, точнее вход, доставщики видят не всегда.



Динамичным видео и проблемной историей поделилась с «Фонтанкой» 14 октября местная жительница Ирина. По её словам, дом построен недавно, территория огорожена, есть несколько входов. При этом управляющая компания уже год не может организовать звонки в квартиры. С центрального входа гостей пропускает охранник, а в ворота, расположенные с другой стороны, без ключа не попасть никак.

