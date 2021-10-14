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Петербургского актёра из «Улиц разбитых фонарей» обокрали в Москве

Илья Борисов остался без телефона и украшений.

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Неизвестные в столице украли ценные вещи, в том числе обручальное кольцо, у актёра театра и кино Ильи Борисова. Ущерб он оценил в сумму около 50 тысяч рублей, сообщает 14 октября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В полицию обратился актер Илья Борисов, который сообщил, что неизвестные украли у него телефон Samsung, обручальное кольцо и золотую цепочку в неизвестное время на улице в центре Москвы», — рассказал собеседник ТАСС. По словам потерпевшего, ущерб для него значительный.

Илья Борисов родился в 1985 году. Он актёр петербургского театра «Мастерская», работал также в «Балтийском доме» и «Приюте комедианта». Снимался в фильмах и сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Гоголь. Начало», «Тайны следствия», «Морские дьяволы», «Человек из Подольска».

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Комментарии (2)

AGP
Это что же получается, актёр театра и кино Илья Борисов отдыхал на улице в центре Москвы (в положении лёжа?) в неизвестное время, и даже обручального кольца, отдыхая, лишился?
Фъ, жду "сообщаем подробности" 😀
266184867
"на улице в Москве украли кольцо и цепочку в неизвестное (!) время"
Нельзя в нерезиновой так пить.
А "Дома можешь хоть чего, Можешь хоть в запой.." (с)
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