Петербургского актёра из «Улиц разбитых фонарей» обокрали в Москве

Неизвестные в столице украли ценные вещи, в том числе обручальное кольцо, у актёра театра и кино Ильи Борисова. Ущерб он оценил в сумму около 50 тысяч рублей, сообщает 14 октября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



«В полицию обратился актер Илья Борисов, который сообщил, что неизвестные украли у него телефон Samsung, обручальное кольцо и золотую цепочку в неизвестное время на улице в центре Москвы», — рассказал собеседник ТАСС. По словам потерпевшего, ущерб для него значительный.



Илья Борисов родился в 1985 году. Он актёр петербургского театра «Мастерская», работал также в «Балтийском доме» и «Приюте комедианта». Снимался в фильмах и сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Гоголь. Начало», «Тайны следствия», «Морские дьяволы», «Человек из Подольска».

