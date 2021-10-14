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МЧС показывает, как в Москве пламя жадно поедает машины в автосервисе

Несколько автомобилей сгорели в столице на Котляковской

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Мощный пожар тушат утром 14 октября на юге Москвы. Управление МЧС по ЮЗАО показывает в своём Instagram впечатляющие кадры.

Видео МЧС из www.instagram.com/mosmchs_uzao

По данным столичного ГУ МЧС, в 8:21 поступил вызов на улицу Котляковскую, 4, где загорелись деревянные бытовки и припаркованные автомобили. Огонь охватил около 100 квадратных метров. «Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется», — отчитывается ГУ.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передаёт, что в автосервисе горят два строения и десять машин. По информации агентства «Москва», первоначально возгорание произошло в строительных бытовках, а затем пламя добралось до соседнего металлического ангара, в котором находится автосервис.

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