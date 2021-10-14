На Гражданке многодетный отец получил пулю в бедро от соседа. Мужчины не раз выясняли отношения из-за ночного шума

По предварительной информации, пулю в ногу многодетному уроженцу Дагестана всадил его 47-летний сосед, который ранее работал в охранных службах. Несколько из них он возглавлял.

Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, около 2:15 утра в полицию поступила телефонограмма из городской больницы № 3 , после того как около половины девятого накануне в стационар доставили 42-летнего жителя дома № 13 на улице Брянцева с огнестрельным ранением бедра.

Полиция Калининского района выясняет обстоятельства, при которых получил огнестрельное ранение в бедро многодетный отец из Дагестана.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина выстрелил в ногу потерпевшему из травматического пистолета МР-80ВТ. Оружие изъяли», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и области.



Причиной конфликта мог послужить шум в ночное время. Как стало известно «Фонтанке», соседи не раз выясняли отношения по этому поводу.



В результате экс-охранника задержали по горячим следам и доставили в отдел полиции для разбирательства. Пострадавшего госпитализировали. Его состояние оценивается как удовлетворительное.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оба гражданина ранее не были судимы.

