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На Гражданке многодетный отец получил пулю в бедро от соседа. Мужчины не раз выясняли отношения из-за ночного шума

Бывший охранник выстрелил в многодетного уроженца Дагестана на улице Брянцева

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Полиция Калининского района выясняет обстоятельства, при которых получил огнестрельное ранение в бедро многодетный отец из Дагестана.

Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, около 2:15 утра в полицию поступила телефонограмма из городской больницы № 3, после того как около половины девятого накануне в стационар доставили 42-летнего жителя дома № 13 на улице Брянцева с огнестрельным ранением бедра.

По предварительной информации, пулю в ногу многодетному уроженцу Дагестана всадил его 47-летний сосед, который ранее работал в охранных службах. Несколько из них он возглавлял.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина выстрелил в ногу потерпевшему из травматического пистолета МР-80ВТ. Оружие изъяли», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и области.

Причиной конфликта мог послужить шум в ночное время. Как стало известно «Фонтанке», соседи не раз выясняли отношения по этому поводу.

В результате экс-охранника задержали по горячим следам и доставили в отдел полиции для разбирательства. Пострадавшего госпитализировали. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оба гражданина ранее не были судимы.

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Комментарии (4)

Bad robot
Кто шумел так и не написали.
firma
Из статьи мне понятно, что пьющий дагестанец из многодетной семьи, агрессивным и шумным поведением вынудил соседа защищаться от чужеземца разрешённым травматическим оружием.
266336391
А шумел пожилой узбек в подвале?
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