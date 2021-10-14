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В Пушкине воры пришли за шубами и украшениями медсестры через пол

Медсестру обокрали на полмиллиона на Ленинградской улице

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Квартирные воры оставили медсестру частной клиники замерзать перед зимними холодами. После их «визита» из квартиры пропали не только драгоценности, но и шубы.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 октября, в полицию Пушкинского района 43-летняя медработница обратилась накануне около половины четвертого дня. Она, по предварительной информации, сообщила, что вернувшись домой после смены, обнаружила в квартире дома 59 по Ленинградской улице бардак. Воры проникли в помещение на первом этаже пятиэтажки из подвала, выбив кусок пола. Из квартиры пропали ювелирные украшения из золота на сумму около 400 тысяч, а также две шубы.

Общий ущерб пострадавшая заявила в 525 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Комментарии (9)

266184867
Видимо, старый фонд. Все перекрытия там деревянные. На первом этаже еще и блохи подвальные обычно имеются.
Такие кражи - только по наводке. Надо тщательнее выбирать гостей.
261847251
Раньше так банки грабили.
Во всяком случае - в кино.

А тут - шубы.
alexadmin
через щели [в полу] ко мне заходили бездомные собаки (q)
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