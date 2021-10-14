В Пушкине воры пришли за шубами и украшениями медсестры через пол

Квартирные воры оставили медсестру частной клиники замерзать перед зимними холодами. После их «визита» из квартиры пропали не только драгоценности, но и шубы.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 октября, в полицию Пушкинского района 43-летняя медработница обратилась накануне около половины четвертого дня. Она, по предварительной информации, сообщила, что вернувшись домой после смены, обнаружила в квартире дома 59 по Ленинградской улице бардак. Воры проникли в помещение на первом этаже пятиэтажки из подвала, выбив кусок пола. Из квартиры пропали ювелирные украшения из золота на сумму около 400 тысяч, а также две шубы.

