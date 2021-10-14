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Разнимая драку на севере Петербурга, полицейские нашли еще и пакет с наркотиком

После драки на Главной улице полицейские нашли пакет с наркотиком

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Драку двух неадекватных мужчин пришлось разнимать сотрудникам полиции в Приморском районе. В квартире одного из драчунов нашли пакет, который тянет на уголовное дело.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 октября, накануне около половины шестого утра в единую службу спасения поступил звонок от жителя Петербурга о том, что у дома 31 по Главной улице в Приморском районе дерутся двое.

Наряд обнаружил на месте двух мужчин в неадеквате — 30-летнего жителя Выборгского района и 35-летнего бывшего индивидуального предпринимателя, который живет в квартире дома, у которого и случился кулачный бой. Когда полицейские поднялись за документами драчуна, то обнаружили в одной из комнат пакет с растительным наркотиком весом более 700 граммов.

Обоих участников конфликта доставили в отдел полиции, где в отношении них составили протоколы об административном правонарушении за потребление наркотических средств.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
Для них ведь столько законов новых понапридумывали, и тебе экстремизЬм, и тебе террёризьм, а они как неандертальцы, всё наркоту "находят"...
IvanLoh
Не понятно, когда они ордер на обыск успели получить.
266341245
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я .недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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