Разнимая драку на севере Петербурга, полицейские нашли еще и пакет с наркотиком

Драку двух неадекватных мужчин пришлось разнимать сотрудникам полиции в Приморском районе. В квартире одного из драчунов нашли пакет, который тянет на уголовное дело.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 октября, накануне около половины шестого утра в единую службу спасения поступил звонок от жителя Петербурга о том, что у дома 31 по Главной улице в Приморском районе дерутся двое.



Наряд обнаружил на месте двух мужчин в неадеквате — 30-летнего жителя Выборгского района и 35-летнего бывшего индивидуального предпринимателя, который живет в квартире дома, у которого и случился кулачный бой. Когда полицейские поднялись за документами драчуна, то обнаружили в одной из комнат пакет с растительным наркотиком весом более 700 граммов.

