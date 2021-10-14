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BMW улёгся на крышу на Московском проспекте

По словам очевидцев, никто не пострадал.

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Зрелищная авария произошла минувшей ночью в Московском районе Петербурга.

Как сообщают очевидцы 14 октября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Московском проспекте водитель BMW не справился с управлением и перевернулся на тротуар, никто не пострадал.

«Проезжала мимо, видела, — рассказывает в комментариях подписчица Александра. — Слава богу, нет погибших или пострадавших, выглядит очень страшно». Ещё до рассвета за автомобилем приехал эвакуатор.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии (7)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходи.тся даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
266247927
Жаль нет пострадавших из бмв
А13579
Упал на взлёте...
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