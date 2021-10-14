BMW улёгся на крышу на Московском проспекте

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Зрелищная авария произошла минувшей ночью в Московском районе Петербурга.
Как сообщают очевидцы 14 октября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Московском проспекте водитель BMW не справился с управлением и перевернулся на тротуар, никто не пострадал.
«Проезжала мимо, видела, — рассказывает в комментариях подписчица Александра. — Слава богу, нет погибших или пострадавших, выглядит очень страшно». Ещё до рассвета за автомобилем приехал эвакуатор.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.