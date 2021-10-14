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Путин ответил на вопрос американской журналистки о том, сколько планирует руководить страной

«Никаких решений на этот счёт пока не принято», — заявил Путин, комментируя тему власти и преемника.

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Президент РФ Владимир Путин дал интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после заседания форума «Российская энергетическая неделя». Интервью опубликовано на сайте Кремля 14 октября. Оно начинается с вопроса о преемнике.

«Что Вы думаете о Вашем преемнике, Вы действительно хотите быть Президентом, пока Вам не будет 84?» — задала вопрос журналистка.

«Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов ещё достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято», — отметил Путин.

Самой серьёзной задачей из стоящих сейчас перед российскими властями он назвал «подъём доходов граждан страны». Ещё одна — демографическая.

«Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать её простыми линейными методами. Для этого мы должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменение её качества. Это долгосрочная задача. Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан и решение второй очень важной для нас проблемы ‒ демографической. А здесь целый набор социальных вопросов: здравоохранение, образование, поддержка семей с детьми. Для того чтобы решать все эти задачи, мы наметили для себя определённые национальные цели развития. Это большая проблема. Поэтому две основные проблемы ‒ это демографическая и увеличение доходов граждан, улучшение качества их жизни — должны решаться на этой серьёзной экономической базе, о которой я только что сказал», — сказал Путин.

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Комментарии (63)

265893859
Метко его Задорнов назвал – Лилипутиным. Потому что "слова красивые, а дела лилипутские".
Arkos
А я ещё раз повторю.. а кучка дебилов пусть ещё раз откроет свою хамскую
холопскую сущность :-

Мне интервью понравилось.
Логичные , умные и аргументированные ответы.
Вполне открыт.
Попробуйте назвать хотя бы одного руководителя любой из стран, кто бы смог хотя бы близко соответствовать уровню Путина.
С чувством глубокого удовлетворения смело утверждаю- такого чела нет!
Всякие престарелые Байдены , косматые Джонсоны , припадочные Дуды и пр. зЗеленские в подметки ему не годятся.

Лично мне не стыдно за нынешнего президента России.. а вот за руководство СССР уши краснели !
Думаю чувство стыда за своих лидеров испытывают множество граждан западной европы и сша.
graail
Американка не обозначила себя как иноагент. Почему...............
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