Путин ответил на вопрос американской журналистки о том, сколько планирует руководить страной

Президент РФ Владимир Путин дал интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после заседания форума «Российская энергетическая неделя». Интервью опубликовано на сайте Кремля 14 октября. Оно начинается с вопроса о преемнике.



«Что Вы думаете о Вашем преемнике, Вы действительно хотите быть Президентом, пока Вам не будет 84?» — задала вопрос журналистка.



«Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов ещё достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято», — отметил Путин.

