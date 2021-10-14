Новый взгляд на финансы. Почему хорошему специалисту мало университета

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ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) — международная ассоциация, объединяющая финансистов по всему миру. Чтобы стать ее членом, нужно сдать экзамены, подтверждающие квалификацию.

Еще несколько лет назад это было привилегией избранных профессионалов со знанием английского языка, на котором строилось все обучение. Сегодня участие в программах доступно даже студентам и тем, кто не владеет иностранным: это возможно в рамках программы «Финансы и управление бизнесом» на русском языке. Для поступления на нее не требуется и опыт работы.



Кстати, подробнее о программе можно будет узнать на митапе, зарегистрироваться на который можно здесь. Диплом — это только начало

Михаил Лысенко, финансовый директор ООО «Невский Пассаж» (Jensen Group), почетный член АССА.

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— Как вы оказались в международной ассоциации финансистов?

— Я узнал об АССА, когда уже состоялся в карьерном плане. Но понимал, что важно развиваться дальше и принял решение, что этим (повышать квалификацию — Прим. ред.) точно надо заниматься. И не прогадал.

— Сколько времени у вас заняло обучение?

— Я учился долго в силу того, что работал. Более того, когда начинал, уже стал счастливым отцом… Сам процесс <обучения> занимает в среднем 3–4 года, как бакалавриат. При этом, насколько я знаю, это образование в Великобритании и Ирландии эквивалентно магистерской степени в области финансов.

— Как международный сертификат отразился на работе?

— Во-первых, когда я сдавал экзамены, все было на английском. Поэтому — помимо знаний в области финансов — я выучил профессиональную английскую лексику так, что не понадобятся больше никакие курсы (сегодня можно сдать часть экзаменов на русском языке — Прим. ред.). Второе, конечно, статус. Если ты сдал хотя бы один экзамен АССА или даже только зарегистрировался, это сразу же чувствуется в профессиональной среде. Для тех, кто связан со сферой финансов, наличие АССА, — несомненный знак качества.



— Чему, как вам кажется, учит АССА?

— Самое важное — критическому мышлению. Любая глава в материалах АССА заканчивается плюсами и минусами, связанными с ее темой. Собственно, и вне мира финансов нет ничего идеального, многое зависит от того, как на ситуацию взглянуть. АССА учит смотреть с разных сторон.

Еще один аспект, которому уделяется огромное внимание, — бизнес-партнерство и профессиональная коммуникация. Финансовый департамент стоит на одной ступеньке с другими подразделениями, и важно вовремя подсказать, оценить чужую идею или сгенерировать свою, донести ее. Ведь влияние финансовых вопросов может свести на нет любую самую классную инициативу или, наоборот, существенно повысить её ценность.

— Почему время после вуза — оптимальное для получения сертификата, признанного во всем мире?

— Период сразу после получения высшего образования — прекрасное время для того, чтобы сдавать АССА. Во-первых, в этот период голова «натренирована» и готова воспринимать новые знания. Во-вторых, сертификат — достаточно серьезный акселератор для будущего карьерного развития. Так, для финансовых вакансий неначального уровня крайне распространены требования о сдаче хотя бы части экзаменов профессиональных квалификаций.



— Но если учиться сложно?

— Все классное в образовании всегда сложно. К этому нужно спокойно относиться. По большему счету, важно сделать первый шаг, зарегистрироваться, сдать первый экзамен. Дальше потребуются только время, терпение и упорство. Наверняка будут экзамены, которые не удастся сдать с первого раза. Но не стоит отказываться от этой идеи, нужно идти дальше. К счастью, АССА позволяет сдавать экзамены бесконечное количество раз.

— Чем отличается АССА от образования в престижном вузе?

— Как правило, после вуза общение с сокурсниками заканчивается: в лучшем случае бывают встречи выпускников раз в 5–10 лет. Нетворкинга больше нет. В АССА наоборот: получение квалификации позволяет создать круг общения среди тех людей, которые сертификат уже получили, войти в уникальное профессиональное сообщество. Мы встречаемся, общаемсяTelegram-чате, в группе Facebook и т.д.

— Почему вы решили стать ментором в АССА?

— Я пытаюсь двигаться дальше в образовании, но уже не в качестве студента, а как человек, который делится знаниями с другими. Надеюсь, это будет приятное и полезное — не только для меня — хобби.



Не откладывайте инвестиции в образование

Татьяна Усатюк, менеджер по методологии и консолидации «АШАН»

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— Вы одна из первых выпускниц программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском языке. Почему выбрали именно это обучение?

— Содержание курса — насыщенное: финансовый менеджмент, управление эффективностью бизнеса, корпоративное право, аудит, финансовая отчетность и т.д. Мне понравилось, что материал дается не «по учебнику», а исходя из современных взглядов на бизнес. Полученные знания можно сразу применять в работе. Начинаешь видеть общую картину бизнес-процессов. Плюс после каждого сданного экзамена — международный сертификат. Чувствуешь себя более уверенной. И, конечно же, для меня было важно, что можно начинать с любого экзамена, актуального в данный момент.

— Сколько времени вы учились?

— Программа «Финансы и управление бизнесом» на русском языке открылась в 2019 году, и я сразу пошла на нее. В июне 2021-го получила диплом. Он идентичен семи уровням оригинального курса ACCA и так же признается по всему миру. Впереди еще завершающие четыре модуля для достижения уровня «Стратегическое управление финансами».



— Было сложно?

— Любое обучение новому — выход из зоны комфорта, и это не бывает просто. Я готовилась к экзаменам параллельно с работой. Мне было очень интересно, хотелось пройти этот путь, чтобы получить знания из разных сфер. АССА позволяет сдавать экзамены бесконечное количество раз, хотя я сдавала все с первого раза — серьезно подошла к подготовке.

— Почему вы решили получить диплом именно на русском языке?

— У меня нет проблем с английским, но решила, что будет проще, если обучение проходит на родном языке. На экзамене может возникнуть паника, когда ты читаешь вопрос и из-за волнения не понимаешь сути. Преподаватели предупреждали, что так бывает и ничего страшного в этом нет.

— Что посоветуете тем, кто думает, получать ли диплом АССА?

— Не откладывать инвестиции в образование. Диплом ACCA признается во всем мире, он узнаваем и дает приоритетный статус в глазах работодателей.

Сегодня АССА стала доступна для широкого круга специалистов, в том числе для русскоязычных, а также в регионах и в онлайн-формате. Международные сертификаты на родном языке можно получить по девяти популярным направлениям, среди которых «Финансовая отчётность» и «Эффективность управления бизнесом». При этом после получения диплома на русском желающие смогут продолжить сдавать экзамены на полную английскую версию. Чтобы двигаться в направлении успешной карьеры, стоит сделать первый шаг. Например, принять участие в онлайн-митапе АССА, который состоится уже 28 октября.

