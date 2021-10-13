Корабль ВМС Украины в Черном море повредила стихия. Его решили поставить на якорь

Корабль военно-морских сил Украины в Черном море был поврежден из-за ухудшения погодных условий. Корабль решили поставить на якорь.
«В результате резкого ухудшения погодных условий произошло ЧП, в результате которого пострадал народный флот. После оценки ситуации принято решение установить корабль на якорь для обеспечения мер борьбы за живучесть», — сообщила пресс-служба ВМС в своем аккаунте в Facebook 13 октября.
Отмечается, что для обеспечения проведения поисково-спасательных операций был развернут пункт управления. Кроме того, налажено взаимодействие с Министерством инфраструктуры Украины, национальной пограничной службой и Госслужбой по ЧС.
«Благодаря скоординированным и уверенным действиям экипажа корабля чрезвычайная ситуация стабилизировалась. Угрозы жизни личного склада нет. Угрозы потери судна нет», — гласит опубликованная запись.
На данный момент проводится операция по оказанию помощи кораблю аварийного судна и его возврату в пункт постоянного развертывания.
По словам депутата из фракции «Европейская Солидарность», генерала-лейтенанта Михаила Забродского, речь идет о единственном в украинском флоте судне размагничивания «Балта».
«"Балта" — маломерка по основным размерам судна: длина менее 70 метров. Главная задача — проведение специальных мер по снижению собственных магнитных полей боевых кораблей и судов для обеспечения нашего ВМФ. Экипаж корабля составляет 45 человек. На ВМФ Украины это единственное судно такого назначения», — написал он.
Как отметил Забродский, судно было построено на верфи города Гданьск в 1987 году. С 1997-го оно входит в состав ВМФ Украины.