Корабль ВМС Украины в Черном море повредила стихия. Его решили поставить на якорь

Корабль военно-морских сил Украины в Черном море был поврежден из-за ухудшения погодных условий. Корабль решили поставить на якорь.



«В результате резкого ухудшения погодных условий произошло ЧП, в результате которого пострадал народный флот. После оценки ситуации принято решение установить корабль на якорь для обеспечения мер борьбы за живучесть», — сообщила пресс-служба ВМС в своем аккаунте в Facebook 13 октября.

Отмечается, что для обеспечения проведения поисково-спасательных операций был развернут пункт управления. Кроме того, налажено взаимодействие с Министерством инфраструктуры Украины, национальной пограничной службой и Госслужбой по ЧС.