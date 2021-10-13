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СКА обыграл «Динамо» и вышел на первое место в Западной конференции

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В пользу хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Встреча проходила в Петербурге 13 октября.

Голы за СКА забили Иван Морозов (20 минута — в большинстве), Антон Бурдасов (25 — в большинстве), Йоонас Кемппайнен (33, 34), Евгений Кетов (59 — в пустые ворота). «Динамо» ответило шайбами Дмитрия Рашевского (18, 26) и Роба Клинкхаммера (49 — в большинстве).

Благодаря этой победе СКА вышел в лидеры Западной конференции.

Следующий матч петербуржцы проведут 15 октября в Хельсинки против «Йокерита».

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