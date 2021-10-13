В России объявили о миграционной амнистии для 158 тысяч граждан Узбекистана

Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, которым раньше был запрещен въезд на территорию страны. Информация об этом 13 октября появилась на сайте посольства республики в РФ.



Как сообщается, об этом заявил первый заместитель МВД России Александр Горовой в ходе встречи в Москве с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым.

Между тем миграционная амнистия не распространяется на граждан Узбекистана, которых ранее депортировали из РФ на основании решений судов.