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В России объявили о миграционной амнистии для 158 тысяч граждан Узбекистана

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Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, которым раньше был запрещен въезд на территорию страны. Информация об этом 13 октября появилась на сайте посольства республики в РФ.

Как сообщается, об этом заявил первый заместитель МВД России Александр Горовой в ходе встречи в Москве с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым.

Между тем миграционная амнистия не распространяется на граждан Узбекистана, которых ранее депортировали из РФ на основании решений судов.

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Комментарии (21)

nuga
драки в метро обеспечены,они все в Москву едут
Analyst
Россияне мрут как мухи. Приходится завозить азиатов.
wolfang
Ну это зря... Их и так слишком много
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