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В центре Петербурга залатали дорожные ямы. На их месте были мозаичные слон и звезда

В Петербурге залатали две дорожные ямы, которые ранее жители закрыли мозаикой

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В историческом районе Семенцы в центре Петербурга попрощались с мозаиками, которые закрывали дорожные ямы. На смену «шереметьевской звезде» и «удаву, который съел слона» пришли прямоугольные заплатки из асфальта.

В Instagram-аккаунте для соседей 13 октября сообщили, что изменение вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, жильцы довольны, что на выбоины обратили внимание, с другой — рукотворные произведения уже не вернуть.

Фото: сторис instagram.com / sementsi.sosedi
Фото: сторис instagram.com / sementsi.sosedi
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В социальной сети также появилась фотография с материалами, оставшимися от работ дорожников. Администратор сообщества отметил, что такая ситуация знакома авторам исчезнувшей мозаики — из дополнительных элементов они соорудили забавную рожицу — «Соседа Ивана».

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