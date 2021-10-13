В центре Петербурга залатали дорожные ямы. На их месте были мозаичные слон и звезда

В историческом районе Семенцы в центре Петербурга попрощались с мозаиками, которые закрывали дорожные ямы. На смену «шереметьевской звезде» и «удаву, который съел слона» пришли прямоугольные заплатки из асфальта.



В Instagram-аккаунте для соседей 13 октября сообщили, что изменение вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, жильцы довольны, что на выбоины обратили внимание, с другой — рукотворные произведения уже не вернуть.