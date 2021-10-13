Vc.ru: ФАС выступила против предустановки приложений российских онлайн-ретейлеров на смартфоны

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что список ПО для предустановки на смартфоны нужно расширить теми программами, которые в наибольшей степени находятся в неравных конкурентных условиях с иностранными разработчиками. Необходимость такого расширения следует обосновать и подтвердить.



Об этом гласит текст документа ФАС, выдержки из которого 13 октября опубликовало интернет-издание vc.ru. Его подлинность подтвердил один из источников издания.



Предварительная установка российских приложений — действенный способ их продвижения, так как пользователи редко удаляют такие сервисы, отмечает ФАС. Подчеркивается, что предустановка этих программ может дать им преимущество по сравнению с другими отечественными разработчиками.

