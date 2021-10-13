Vc.ru: ФАС выступила против предустановки приложений российских онлайн-ретейлеров на смартфоны

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что список ПО для предустановки на смартфоны нужно расширить теми программами, которые в наибольшей степени находятся в неравных конкурентных условиях с иностранными разработчиками. Необходимость такого расширения следует обосновать и подтвердить.
Об этом гласит текст документа ФАС, выдержки из которого 13 октября опубликовало интернет-издание vc.ru. Его подлинность подтвердил один из источников издания.
Предварительная установка российских приложений — действенный способ их продвижения, так как пользователи редко удаляют такие сервисы, отмечает ФАС. Подчеркивается, что предустановка этих программ может дать им преимущество по сравнению с другими отечественными разработчиками.
Согласно проекту постановления правительства, в список программ хотят включить четыре дополнительных класса: чтение электронных и прослушивание аудиокниг, приобретение товаров дистанционным способом, осуществление видеоконференцсвязи и получение доступа к интернет-сервисам потокового аудио с возможностью прослушивания эфирных российских радиоканалов.
С 1 апреля текущего года в России действует закон, согласно которому производители устройств должны устанавливать на них российские программы. В списке на 2022 год находятся приложения «Яндекса», Mail.ru Group, «Госуслуги» и другие.