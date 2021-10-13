В Петербурге военные выделили 250 коек для гражданских с коронавирусом

В военно-медицинских организациях Петербурга для оказания помощи гражданскому населению были выделены 250 коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, сообщили 13 октября в Западном военном округе (ЗВО).



Всего с начала пандемии в новых многофункциональных медицинских центрах ЗВО, построенных в 2020 году, было пролечено более 1,1 тысячи гражданских. Военные специалисты подключились к работе в районной больнице города Щекин Тульской области, оказывали помощь в борьбе с инфекцией за пределами военного округа – в Южной Осетии, в Республике Коми.

