Киносъемки и День работников дорожного хозяйства перекроют улицы Петербурга в выходные

В ближайшие выходные и пятницу, 15–17 октября, в центре Петербурга водителей потеснят ради киносъемок и праздничных мероприятий. Еще один фильм будут снимать в Петергофе.



Как сообщает 13 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в связи со съемками художественного фильма «Медея» с 6:00 до 21:00 17 октября будет закрыто движение транспорта по 3-й Советской улице от Дегтярной улицы до Суворовского проспекта.

Помимо этого с 16:00 16 октября до 21:00 17 октября запретят парковаться на 2-й Советской улице и 3-й Советской улице от Дегтярной улицы до Суворовского проспекта и на Дегтярной улице от 3-й Советской до 2-й Советской улицы.