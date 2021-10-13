Киносъемки и День работников дорожного хозяйства перекроют улицы Петербурга в выходные

В ближайшие выходные и пятницу, 15–17 октября, в центре Петербурга водителей потеснят ради киносъемок и праздничных мероприятий. Еще один фильм будут снимать в Петергофе.
Как сообщает 13 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в связи со съемками художественного фильма «Медея» с 6:00 до 21:00 17 октября будет закрыто движение транспорта по 3-й Советской улице от Дегтярной улицы до Суворовского проспекта.
Помимо этого с 16:00 16 октября до 21:00 17 октября запретят парковаться на 2-й Советской улице и 3-й Советской улице от Дегтярной улицы до Суворовского проспекта и на Дегтярной улице от 3-й Советской до 2-й Советской улицы.
С 18:00 15 октября до 23:00 16 октября в центре города движение ограничат для проведения Дня работников дорожного хозяйства. Будет закрыт проезд по Манежной площади, Кленовой улице и Итальянской улице от Садовой улицы до Манежной площади и запрещено парковаться на Манежной площади, Караванной улице вдоль Манежной площади, Кленовой улице и Итальянской улице от Садовой улицы до Манежной площади.
В Петергофе водителей потеснят для съемок художественного фильма «Химера». Там введут ограничения на улице Новые Заводы от Канатного переулка до улицы Связи:
- с 10:00 15 октября до 12:00 18 октября — запрет остановки;
- с 17:00 до 21:00 17 октября и с 6:00 до 12:00 18 октября — сужение проезжей части;
- с 19:00 до 22:00 16 октября — временное прекращение движения не более чем на 10 минут в час;
- с 22:00 16 октября до 7:00 17 октября и с 21:00 17 октября до 6:00 18 октября — временное прекращение движения.