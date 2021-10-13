FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
71.88р83.09р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Искусственный интеллект придумал, как переставить экобоксы, чтобы охватить половину Петербурга

Городская программа по обращению с опасными отходами (ртутные термометры, лампы, аккумуляторы и батарейки) охватывает далеко не все население Петербурга, выяснили аналитики. И с помощью искусственного интеллекта они смогли придумать, как переставить имеющиеся контейнеры-экобоксы так, чтобы охватить половину жителей города на Неве.

2
Печать
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
ПоделитьсяПоделиться

Как говорится в материале Центра пространственных исследований (разработчики платформы «Геоинтеллект»), в данный момент на территории Петербурга располагается 391 экобокс для опасных отходов, установленный согласно городской адресной программе. Все городские экобоксы были нанесены исследователям на карту, а для каждого из контейнеров была построена зона пешей доступности в 5 минут, а также рассчитано количество населения, проживающего в получившихся зонах охвата.

Фото: Центр пространственных исследований
Фото: Центр пространственных исследований
Фото: Центр пространственных исследований
ПоделитьсяПоделиться

В результате выяснилось, что экобоксы распределены по районам города крайне неравномерно: например, в Приморском и Красногвардейском районах контейнеров меньше, чем в Кронштадте, хотя последний значительно уступает как по количеству населения, так и по площади. Согласно расчетам, общий охват населения в пешей доступности до контейнеров опасных отходов составляет 1,46 млн человек. Возник вопрос: можно ли перераспределить экобоксы таким образом, чтобы увеличить их суммарный охват и чтобы пешую доступность к ним имело больше жителей города?

Используя инструменты геоаналитики, а также данные о жилых кварталах, оценочном количестве жителей домов и пешей доступности, специалисты решили эту задачу. Геоинтеллект расставил экобоксы по новой схеме, которая позволила увеличить охват жителей в пятиминутной пешей доступности до 2,8 млн человек.

«Население мы считаем по специальному алгоритму «Геоинтеллект», который основан на знаниях количества квартир в домах, коэффициента семьи в муниципальных образованиях по Росстату, — прокомментировал генеральный директор Центра пространственных исследований Денис Струков. — Оптимальное расположение — контейнеров не должно быть слишком мало, но и не должно быть слишком велико».

Кроме того, на основе данных, предоставленных активистами движения «Раздельный Сбор», специалисты Центра пространственных исследований рассчитали, у какого количества жителей Петербурга есть шаговая доступность к контейнерам для раздельного сбора разных типов отходов.

Получилось, что лучше всего охват у контейнеров для пластика 1-го и 2-го типов. Сейчас такие контейнеры можно встретить практически на каждой площадке для мусора. К ним есть доступ у 69,5% населения города. Следующим по уровню доступности являются контейнеры для стекла. Они доступны для 45% населения Петербурга.

На карте пятиминутного охвата видно, что лучше всего контейнерами для раздельного сбора стекла покрыт север города, а в Московском, Фрунзенском и Красногвардейском районах контейнеров явно не хватает. Нехватку особенно отчетливо видно, если совместить карты доступности и плотности населения в городе. Хуже всего охват у контейнеров для пластика 3-го типа (пластмасса ПВХ) — сдать его можно только в трех точках в городе.

Фото: Центр пространственных исследований
Фото: Центр пространственных исследований
Фото: Центр пространственных исследований
Фото: Центр пространственных исследований
ПоделитьсяПоделиться

Как видно на картах, контейнеры для раздельного сбора распределены по районам города крайне неравномерно, а данные по охвату населения свидетельствуют о том, что в шаговой доступности до контейнеров проживает сравнительно небольшая доля населения города.

Кроме того аналитики пришли к выводу, что на Парнасе, например, жители сортируют 4% мусора, а на Петроградской стороне — 12%.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Hans-Christian
Да 😄😄😄.
Тяжело жить на Парнасе... Лучше уж на Петроградке, там в три раза больше времени есть на сортировку мусора.
Otkating
На фото видно, что искуственный интелект может не только придумывать как переставить, но ещё может и таскать экобоксы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний