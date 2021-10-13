Искусственный интеллект придумал, как переставить экобоксы, чтобы охватить половину Петербурга

Как говорится в материале Центра пространственных исследований (разработчики платформы «Геоинтеллект»), в данный момент на территории Петербурга располагается 391 экобокс для опасных отходов, установленный согласно городской адресной программе. Все городские экобоксы были нанесены исследователям на карту, а для каждого из контейнеров была построена зона пешей доступности в 5 минут, а также рассчитано количество населения, проживающего в получившихся зонах охвата.

В результате выяснилось, что экобоксы распределены по районам города крайне неравномерно: например, в Приморском и Красногвардейском районах контейнеров меньше, чем в Кронштадте, хотя последний значительно уступает как по количеству населения, так и по площади. Согласно расчетам, общий охват населения в пешей доступности до контейнеров опасных отходов составляет 1,46 млн человек. Возник вопрос: можно ли перераспределить экобоксы таким образом, чтобы увеличить их суммарный охват и чтобы пешую доступность к ним имело больше жителей города?

Используя инструменты геоаналитики, а также данные о жилых кварталах, оценочном количестве жителей домов и пешей доступности, специалисты решили эту задачу. Геоинтеллект расставил экобоксы по новой схеме, которая позволила увеличить охват жителей в пятиминутной пешей доступности до 2,8 млн человек.

«Население мы считаем по специальному алгоритму «Геоинтеллект», который основан на знаниях количества квартир в домах, коэффициента семьи в муниципальных образованиях по Росстату, — прокомментировал генеральный директор Центра пространственных исследований Денис Струков. — Оптимальное расположение — контейнеров не должно быть слишком мало, но и не должно быть слишком велико».



Кроме того, на основе данных, предоставленных активистами движения «Раздельный Сбор», специалисты Центра пространственных исследований рассчитали, у какого количества жителей Петербурга есть шаговая доступность к контейнерам для раздельного сбора разных типов отходов.



Получилось, что лучше всего охват у контейнеров для пластика 1-го и 2-го типов. Сейчас такие контейнеры можно встретить практически на каждой площадке для мусора. К ним есть доступ у 69,5% населения города. Следующим по уровню доступности являются контейнеры для стекла. Они доступны для 45% населения Петербурга.