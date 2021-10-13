Петербург примет участие в масштабной гуманитарной акции к Международному дню борьбы за ликвидацию нищеты

В течение трёх дней — с 14 по 16 октября — жители 75 российских городов смогут принять участие в марафоне по сбору продуктов для малоимущих граждан. Акцию проводит благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» совместно с федеральными торговыми сетями в преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты и Всемирного дня продовольствия. Жители Петербурга также смогут принять участие в марафоне и деятельно помочь нуждающимся соседям, которые стоят на учете в Санкт-Петербургском региональном отделении фонда «Русь».

Механика продовольственного марафона проста и очень удобна. Для этого в указанные дни нужно прийти в магазин, где проходит акция, купить продукты питания с длительными сроками хранения или корма для животных и отдать их волонтёру фонда, который будет стоять за кассами, либо положить в специально отведённый короб для сбора гуманитарной помощи. Из собранных товаров будут сформированы продуктовые наборы для нуждающихся семей с детьми, одиноких пенсионеров. Сами торговые сети тоже выделяют благотворительные объемы продуктов.



В акции фонда «Русь» участвуют магазины крупнейших торговых сетей. Полный перечень магазинов и городов можно посмотреть на сайте фонда.



«Каждый человек имеет право жить достойно. Еда и питьё есть базовая потребность любого живого существа. Невозможность обеспечить себя и свою семью продуктами в силу нехватки денег приводят к тому, что часть населения планеты болеет и страдает от недоедания. В России тоже есть семьи, которые нуждаются даже в самом необходимом. Пакет гречки, бутылка масла, подаренные вами, будут для них большим подспорьем. Поэтому в преддверии таких важных памятных дат, мы хотим привлечь внимание общественности к тому, что есть инструменты борьбы с бедностью, недоеданием, нищетой. Каждый житель страны может внести свой вклад, поучаствовать в наших акциях "Корзина доброты"», — говорит президент фонда «Русь» Юлиа Назарова.

