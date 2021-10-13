Петербург примет участие в масштабной гуманитарной акции к Международному дню борьбы за ликвидацию нищеты

В течение трёх дней — с 14 по 16 октября — жители 75 российских городов смогут принять участие в марафоне по сбору продуктов для малоимущих граждан. Акцию проводит благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» совместно с федеральными торговыми сетями в преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты и Всемирного дня продовольствия. Жители Петербурга также смогут принять участие в марафоне и деятельно помочь нуждающимся соседям, которые стоят на учете в Санкт-Петербургском региональном отделении фонда «Русь».
Механика продовольственного марафона проста и очень удобна. Для этого в указанные дни нужно прийти в магазин, где проходит акция, купить продукты питания с длительными сроками хранения или корма для животных и отдать их волонтёру фонда, который будет стоять за кассами, либо положить в специально отведённый короб для сбора гуманитарной помощи. Из собранных товаров будут сформированы продуктовые наборы для нуждающихся семей с детьми, одиноких пенсионеров. Сами торговые сети тоже выделяют благотворительные объемы продуктов.
В акции фонда «Русь» участвуют магазины крупнейших торговых сетей. Полный перечень магазинов и городов можно посмотреть на сайте фонда.
«Каждый человек имеет право жить достойно. Еда и питьё есть базовая потребность любого живого существа. Невозможность обеспечить себя и свою семью продуктами в силу нехватки денег приводят к тому, что часть населения планеты болеет и страдает от недоедания. В России тоже есть семьи, которые нуждаются даже в самом необходимом. Пакет гречки, бутылка масла, подаренные вами, будут для них большим подспорьем. Поэтому в преддверии таких важных памятных дат, мы хотим привлечь внимание общественности к тому, что есть инструменты борьбы с бедностью, недоеданием, нищетой. Каждый житель страны может внести свой вклад, поучаствовать в наших акциях "Корзина доброты"», — говорит президент фонда «Русь» Юлиа Назарова.
Всемирный день продовольствия был провозглашен ООН в 1979 году и отмечается он 16 октября. Через 15 лет ООН установила ещё одну дату — 17 октября — как День борьбы за ликвидацию нищеты. В этот период мировое сообщество уделяет особое внимание вопросам доступности продовольствия, его качества, голода, недоедания и нищеты.
Благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» как единственный в России банк еды активно практикует программы фудшеринга (дословно — обмен едой) и промышленного фудшеринга в частности. Программы фонда позволяют перераспределять продовольственные ресурсы таким образом, чтобы обеспечивать нуждающиеся слои гуманитарной помощью, уменьшать объемы нерационально использованных, выброшенных на свалку продуктов питания, снижать вред экологии страны. Таким образом, технология промышленного фудшеринга является неотъемлемой составляющей экономики замкнутого цикла, или модели производства и потребления, базирующейся на рациональном использовании ресурсов.
Только с 2012 года фонд «Русь» бесплатно раздал нуждающимся по всей России более 40 тысяч тонн товарной помощи.