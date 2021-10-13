Путин назвал «сапогами всмятку» утверждения, что Россия строила трубопроводы для обхода Украины

Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить контракт на транзит газа через Украину, но для этого надо понимать объемы закупок. Он также подчеркнул, что газопроводы «Северный поток — 1», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» строились вовсе не для того, чтобы обходиться без соседней страны.

«[Противники «Северного потока»] говорили, что этот проект экономически невыгодный, говорили, что он политически мотивированный, что Россия от этого будет только терять. [Якобы] по политическим соображениям, чтобы обойти Украину, строит «Северный поток — 1», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Послушайте, это тоже очередная чушь, «сапоги всмятку», как у нас говорят», — цитирует 13 октября слова Путина ТАСС.

