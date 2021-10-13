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Путин назвал «сапогами всмятку» утверждения, что Россия строила трубопроводы для обхода Украины

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Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить контракт на транзит газа через Украину, но для этого надо понимать объемы закупок. Он также подчеркнул, что газопроводы «Северный поток — 1», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» строились вовсе не для того, чтобы обходиться без соседней страны.

«[Противники «Северного потока»] говорили, что этот проект экономически невыгодный, говорили, что он политически мотивированный, что Россия от этого будет только терять. [Якобы] по политическим соображениям, чтобы обойти Украину, строит «Северный поток — 1», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Послушайте, это тоже очередная чушь, «сапоги всмятку», как у нас говорят», — цитирует 13 октября слова Путина ТАСС.

Президент также заявил, что газотранспортная система Украины была рассчитана на то, что в России добыча идет только на Уренгойском месторождении, которое уже истощается. Новые маршруты РФ строит с Ямала.

«Оттуда же начали выстраивать экспортные маршруты. Отсюда возникли «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Этот маршрут на 2 тысячи километров короче до наших основных потребителей в Европе, чем маршрут через Украину, а значит, дешевле», — подытожил Путин.

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Комментарии (13)

Danik
А он у нас просто весельчак!
Что с таких денег не веселиться! Да и сколько сроков еще впереди.
А вот в деревню Гадикино так газопровода и нет!
И виновата в этом Украина и США!
Oliv
Наверное, "Мертвые души" читал недавно - оттуда этот фразеологизм. Помнится мне, что тема со строительством трубопроводов в обход Украины возникла как раз после газового шантажа с ее стороны несколько лет назад, когда те "выкручивали руки" Газпрому. Не было бы той истории, вряд ли бы Россия начала такие масштабные проекты с новыми газопроводами. И, в общем то, это была совершенно адекватная реакция России на агрессивные действия со стороны страны-транзитера газа.
f0ntan
Иностранцы понимают выражение "сапоги всмятку" или им его переводят дословно слово-в-слово? Или ФСБук это выражение блокирует за ненависть?
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