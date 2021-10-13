Зубы опровергли гипотезу о японском происхождении коренных американцев. Их предков предлагают искать в Сибири

Как сообщает 13 октября пресс-служба Российского научного фонда, исследователи из петербургского Института истории материальной культуры РАН, Арктического и антарктического научно-исследовательского института в Петербурге и Отдела изучения мамонтовой фауны АН РС(Я) в Якутске совместно с американскими и испанскими коллегами сравнили строение зубов древних американцев и представителей японского народа дзёмон, который, по наиболее популярной теории о происхождении коренных народов Америки, считают предками американских индейцев. Для сравнения ученые воспользовались новым для направления инструментом — веб-приложением rASUDAS . Это тест, в ответах к которому указываются признаки зубов от разных людей. По ним система определит эволюционное родство.

Российские ученые, в том числе из Петербурга, вместе с коллегами из США и Испании опровергли самую популярную гипотезу о происхождении американских индейцев. Помогли в этом анализ зубов в веб-приложении и исследование ДНК.

Ранее теории о происхождении (а также об интеллекте) отдельных групп людей пытались выдвигать по форме черепа, однако зубы меньше зависят от влияния внешних факторов и чаще имеют четкую связь с генетикой, отмечают в РНФ. И по результатам сравнения оказалось, что по 21 признаку коренные жители Америки довольно далеки от японцев. Различия заметны даже на глаз: у древних индейцев центральные резцы наклонены друг к другу и развернуты относительно оси, а у дзёмонцев передние зубы ровные.

Против гипотезы о японском происхождении американских индейцев оказались и результаты генетических исследований материала из костей: ядерной и митохондриальной ДНК, мужских хромосом. Согласно им, нуклеиновые кислоты коренных американцев несут последовательности обитателей нескольких регионов Северо-Восточной Азии, в том числе Сибири.

«Японская группа дзёмон очень разнообразна и в свое время смешалась со многими народами. Ее генетические следы обнаружены в Юго-Восточной Азии и даже в американской Арктике, но не на других частях континента. Мы предполагаем, что истоки коренных американцев лежат где-то в Сибири. Но где точно — нам еще предстоит выяснить, и здесь мы не обойдемся без подходов биологической антропологии», — отметил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Владимир Питулько.