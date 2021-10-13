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Мы все переболеем. Вакцинолог Тимаков рассказал о вечном коронавирусе

Вакцинолог уверен, что коронавирусная инфекция останется на Земле навсегда

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«Захватив все наши страны и все население, в любом случае вирус останется. <...> Большая часть населения, в том числе и... детского населения, проконтактирует с этим новым штаммом коронавируса», — цитирует 13 октября Евгения Тимакова РИА Новости.

По его словам, «реальный вариант» развития ситуации с COVID-19 заключается в том, что «он останется с нами навсегда».

Вакцинолог при этом уверен, что у молодого поколения сформируется иммунитет к COVID-19, поэтому вирус станет «обычным» и «сезонным».

Накануне Тимаков объяснил, почему в России растет смертность от коронавируса.

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Комментарии (21)

nuga
Вакцинологов в России нет,это самозванец.Есть один на всю страну,но он ещё советской школы и на пенсии.Вакцинологи есть в Америке,биг фарма способствует профессии.Этот самозванец повторяет мантры премьер министра Австралии,когда он давал интервью ,сообщив жителям,что корона навечно и их жизнь в новой нормальности -колоть каждые полгода бустер.Как видим в Россию внедряют аналогичную конструкцию через СМИ,подготавливая население.
zzz34
Мы все умрем
260569221
Открывайте границы уже!!!!!!
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