Мы все переболеем. Вакцинолог Тимаков рассказал о вечном коронавирусе

«Захватив все наши страны и все население, в любом случае вирус останется. <...> Большая часть населения, в том числе и... детского населения, проконтактирует с этим новым штаммом коронавируса», — цитирует 13 октября Евгения Тимакова РИА Новости.
По его словам, «реальный вариант» развития ситуации с COVID-19 заключается в том, что «он останется с нами навсегда».
Вакцинолог при этом уверен, что у молодого поколения сформируется иммунитет к COVID-19, поэтому вирус станет «обычным» и «сезонным».
Накануне Тимаков объяснил, почему в России растет смертность от коронавируса.
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Вакцинолог уверен, что коронавирусная инфекция останется на Земле навсегда
«Захватив все наши страны и все население, в любом случае вирус останется. <...> Большая часть населения, в том числе и... детского населения, проконтактирует с этим новым штаммом коронавируса», — цитирует 13 октября Евгения Тимакова РИА Новости.