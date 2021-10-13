В Шушарах и Парголово начали строить новые школы. Каждая будет на 275 мест больше, чем планировали вначале

Компания «Дальпитерстрой» начала строить две школы: на юге Петербурга, в Шушарах, и на севере — в Парголово. Ввод их в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года.
Школы будут строиться по одинаковому проекту, который разработало архитектурное бюро компании. Изначально проектная мощность составляла
В Шушарах новая школа появится на Новгородском проспекте рядом с детским садом, который открылся
В настоящее время на стройплощадках в Шушарах и Парголово ведется первый этап строительно-монтажных работ: после отрытия котлована и заливки фундамента началось возведение стен первого этажа.