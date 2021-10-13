В Шушарах и Парголово начали строить новые школы. Каждая будет на 275 мест больше, чем планировали вначале

Компания «Дальпитерстрой» начала строить две школы: на юге Петербурга, в Шушарах, и на севере — в Парголово. Ввод их в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года.

Школы будут строиться по одинаковому проекту, который разработало архитектурное бюро компании. Изначально проектная мощность составляла 1 650 учеников, но в связи с острой потребностью в дополнительных местах для школьников проект доработали и увеличили проектную мощность до 1 925 мест каждая. Здание будет иметь высоту от 3 до 5 этажей, общая площадь — почти 41 тыс. кв. м .

