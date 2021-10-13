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В Шушарах и Парголово начали строить новые школы. Каждая будет на 275 мест больше, чем планировали вначале

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Компания «Дальпитерстрой» начала строить две школы: на юге Петербурга, в Шушарах, и на севере — в Парголово. Ввод их в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года.

Школы будут строиться по одинаковому проекту, который разработало архитектурное бюро компании. Изначально проектная мощность составляла 1 650 учеников, но в связи с острой потребностью в дополнительных местах для школьников проект доработали и увеличили проектную мощность до 1 925 мест каждая. Здание будет иметь высоту от 3 до 5 этажей, общая площадь — почти 41 тыс. кв. м.

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В Шушарах новая школа появится на Новгородском проспекте рядом с детским садом, который открылся 1 сентября 2021 года. В Парголово школа будет на Тихоокеанской улице, неподалеку от детского сада, который также построил «Дальпитерстрой».

В настоящее время на стройплощадках в Шушарах и Парголово ведется первый этап строительно-монтажных работ: после отрытия котлована и заливки фундамента началось возведение стен первого этажа.

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Комментарии (1)

266337012
А новый детский сад в центре города на Красуцкого разнесли кувалдами, дети будут в Парголово ездить.
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