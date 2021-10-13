FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +9
71.88р83.09р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Вице-премьер Абрамченко призвала россиян готовиться к нашествию «климатических мигрантов»

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко считает, что стране требуется подготовка к климатическим изменениям в миграции

14
Печать

России нужно готовиться к климатическим изменениям и миграции, которая «неизбежно» за ними последует, считает вице-премьер России Виктория Абрамченко. Об этом она заявила 13 октября на пленарной сессии Евразийского женского форума.

«Наша задача — срочно создать условия для адаптации к климатическим изменениям, принять меры по минимизации последствий [изменения климата] для граждан и отраслей экономики. Подготовиться к неизбежному появлению "климатических мигрантов"», — отметила она (цитата по ТАСС).

По словам Абрамченко, в России нужно создать национальную систему управления климатическими рисками. До конца года планируют разработать десять планов адаптации к возможным переменам.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

nuga
словечки выдумали-мозги запудривать,знаем на кого работаете-с кем договора подписываете,перед теми и страну ломаете.С народом - без договоров путем шантажа и приказов .Население не спрашивают хочет оно уча.ствовать в повестке глобалистов и целях устойчивого развития-цур,просто ставят перед фактом нового будущего-колоться,цифровизироваться и жить в условиях дороговизны ресурсов,закрытия не климатических предприятий,выплачивать углеродный налог господам ЕС,и т д и т п
Игорь11
Абрамченко знает - "климатические мигранты" Моисея, скоро все в Крым и Россию рванут.

"Как упоительны в России вечера,
Любовь, шампанское, закаты, переулки.
Балы, красавицы, лакеи, юнкера
И вальсы Шуберта, и хруст мацы еврейской..."
SKPTM
Одна уже мигрировала.
Наталья Поклонская, назначенная послом РФ в Кабо-Верде, чувствует себя на новом месте комфортно и уютно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний