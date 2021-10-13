Вице-премьер Абрамченко призвала россиян готовиться к нашествию «климатических мигрантов»

России нужно готовиться к климатическим изменениям и миграции, которая «неизбежно» за ними последует, считает вице-премьер России Виктория Абрамченко. Об этом она заявила 13 октября на пленарной сессии Евразийского женского форума.



«Наша задача — срочно создать условия для адаптации к климатическим изменениям, принять меры по минимизации последствий [изменения климата] для граждан и отраслей экономики. Подготовиться к неизбежному появлению "климатических мигрантов"», — отметила она (цитата по ТАСС).



По словам Абрамченко, в России нужно создать национальную систему управления климатическими рисками. До конца года планируют разработать десять планов адаптации к возможным переменам.

