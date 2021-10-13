Обошлось без «Раздора». Как депутаты утверждали «политического» зама Беглова

Максим Мейксин



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Встреча с будущим политическим вице-губернатором стала калькой расклада сил и представления интересов в новом петербургском парламенте. Большинство парламентариев задавали Максиму Мейксину вопросы, от конкретных ответов на которые уйти довольно легко — этим чиновник и пользовался. В основном депутатов интересовало будущее петербургских муниципалитетов, дважды депутаты спрашивали про приоритеты в молодежной политике, грантах СМИ, отношениях с церковью. Критические замечания и вопросы о выборах в Петербурге оказались только у «яблочника» Бориса Вишневского.



Одобрение в качестве «политического» вице-губернатора главы Центрального района Максима Мейксина было, наверное, одним из самых быстрых для чиновников такого уровня за последние годы. Час понадобился Мейксину, чтобы познакомиться с «Единой Россией» и другими фракциями, ещё десяти минут хватило на его утверждение.

На «Единую Россию» чиновник потратил четверть часа. Первым задать вопрос решил избранный от Василеостровского района Константин Чебыкин. Он читал текст с листа. Вопрос касался общественных пространств, пользы их для молодёжи. Хоть всем всё уже было понятно — у единороссов большинство в парламенте, он на всякий случай уточнил, что интересуется мнением Мейксина в том случае, если его назначат на пост вице-губернатора.

Наталия Астахова, бывшая глава Сенного округа, оставившая на этом посту свою невестку, интересовалась муниципальной повесткой, а именно — передадут ли полномочия опеки чиновникам или сохранят за муниципалитетами. «К сожалению, не все муниципальные образования справляются с этой функцией. Есть проблемные муниципалитеты, где даже не приняты бюджеты. Да или нет — я пока не могу сказать», — ответил Мейксин.



Почти на все вопросы он отвечал в таком ключе. Например, на вопрос единоросса Владимира Носова, главы исполкома «Единой России», о муниципальной реформе ответил, что она необходима, но как именно эта корректировка будет проходить, пока неясно. «Нужна серьёзная работа», «есть свои плюсы и минусы», «надо тщательно рассмотреть вопрос» — такие штампы Мейксин использовал, отвечая на вопросы о привлечении общественности к решению важных вопросов, о разрешении этнических конфликтов и ремонте детских площадок.

Встреча с остальными фракциями у Мейксина заняла чуть более получаса. Некоторые вопросы повторялись, как и ответы, — например, о той же муниципальной реформе (возможном укрупнении муниципалитетов в городе). Впрочем, были и более оригинальные темы. Например, коммунист Роман Кононенко поинтересовался, можно ли будет его однопартийцам всё-таки отпраздновать в этом году годовщину Октябрьской революции. Хоть утвердительного ответа он и не услышал, но получил обещание найти компромисс в условиях коронавирусной опасности.



Разбавил елейный стиль встречи «яблочник» Борис Вишневский. Он интересовался собственными двойниками, которые выдвинулись против него на выборах в Центральном районе, возглавляемом как раз Мейксиным.

«Как и любой гражданин, я (и они тоже) имею право быть избранным и избираться. Называть их фальшивыми или нет я не готов. Это такие же люди, которые пошли пытать своё счастье, пользуясь фамилией известного человека. С этими людьми я незнаком. Я с ними не сталкивался», — чуть более эмоциональней обычного ответил Мейксин, отбросив привычное «не знаю».

Припомнил Вишневский Мейксину и то, что во время визита на «Эхо Москвы» после эфира он заявил, что американские власти спонсируют нелегальные граффити.

«Искренне считаю, что оценивать граффити с точки зрения ценности — это провокация, которая делит общество на части. Одни говорят, что нравится, другим — нет. Американская программа «Раздор» как раз и сталкивает группы населения», — ответил будущий вице-губернатор. «Великие архитекторы, которые строили город, строили его таким, какой есть. Если хочется посмотреть граффити, есть замечательный квартал Гарлем, где всё измалёвано», — добавил он.



Интересно, что упоминание загадочной программы «Фонтанке» не удалось найти в открытом доступе, но, как выяснилось позже на брифинге, слышал о ней не только Мейксин. «О существовании этой программы знаю, но комментировать не могу», — сказал спикер ЗакСа Александр Бельский, когда журналисты попросили его уточнить слова Мейксина.

Утверждение Мейксина на пленарном заседании заняло 10–15 минут. Представлял его вице-губернатор, глава администрации Смольного Валерий Пикалёв. Обычно эта обязанность ложится на плечи губернатора, однако Александр Беглов во время утверждения своего зама ушёл в отпуск.

Единственный вопрос Мейксину уже на заседании задал Борис Вишневский. Он напомнил историю с журналистом Давидом Френкелем, которому сломали руку в центре города на избирательном участке во время голосования за поправки к Конституции. Мейксин отмахнулся общими словами:

«Это компетенция органов и служб, которые констатируют травмы у этого товарища».

«Яблочник», единственный же, выступал против его назначения. Демонстративно за выступила «Справедливая Россия». Михаил Амосов заметил, что никаких претензий по честности выборов в 2019 году у него к Центральному району нет. Поддержали нового вице- и в КПРФ. Уже в перерывах депутаты разводили руками: «Мы хотя бы его знаем. А что насчёт выборов, при чем тут Мейксин? Это к системе вопросы».



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

