В эпидемиологической справке от 13 октября говорится, что на
Первично вакцинировать за сутки удалось
Более 400 пациентов c коронавирусом и с пневмониями за сутки госпитализировали в Петербурге
Госпитализация с коронавирусом и пневмониями в Петербурге остается на высоком уровне, а число пациентов в стационарах растет, следует из отчета Смольного.
В эпидемиологической справке от 13 октября говорится, что на
Первично вакцинировать за сутки удалось
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