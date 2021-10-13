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Более 400 пациентов c коронавирусом и с пневмониями за сутки госпитализировали в Петербурге

Госпитализация с коронавирусом и пневмониями в Петербурге остается на высоком уровне, а число пациентов в стационарах растет, следует из отчета Смольного.

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В эпидемиологической справке от 13 октября говорится, что на 8 326 развернутых койках в Петербурге лежат 6 694 пациента с COVID-19 и подозрением на него. Из них 593 человека находятся в реанимации, а 265 подключены к ИВЛ. 324 пациента принял временный госпиталь «Ленэкспо», а 617 — пансионат «Заря». Еще 31 896 лечатся амбулаторно.

Первично вакцинировать за сутки удалось 3 799 человек. А закончили цикл, включая укол «Спутником Лайт», — 7 743. Всего с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировали 1,7 млн жителей. В запасе еще 937 тысяч доз.

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Комментарии (2)

Mikkä Karhunen
ага,а на вакинацию не записаться,номерков нет
Guest1234
На 13 НОЯБРЯ? Пришло письмо из будущего?
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