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Украину лишат чемпионата Европы по смешанным единоборствам за отказ допускать россиян

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Глобальная ассоциация смешанных единоборств (GAMMA) намерена отказаться от проведения на Украине чемпионата Европы по ММА. Как сообщает 13 октября ТАСС, санкции могут ввести после решения организаторов отказать в участии российским бойцам.

«Глобальная ассоциация смешанных боевых единоборств предана ценностям, на которых она была основана, включая абсолютную нетерпимость к любым формам дискриминации», — заявили в организации.

Чемпионат Европы по ММА должен был пройти в Греции, затем в Грузии, но обе страны отказались от него из-за пандемии коронавируса. Украина согласилась провести турнир, но с условием, что в соревнованиях не будут принимать участие бойцы из России.

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