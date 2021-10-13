Украину лишат чемпионата Европы по смешанным единоборствам за отказ допускать россиян

Глобальная ассоциация смешанных единоборств (GAMMA) намерена отказаться от проведения на Украине чемпионата Европы по ММА. Как сообщает 13 октября ТАСС, санкции могут ввести после решения организаторов отказать в участии российским бойцам.



«Глобальная ассоциация смешанных боевых единоборств предана ценностям, на которых она была основана, включая абсолютную нетерпимость к любым формам дискриминации», — заявили в организации.



Чемпионат Европы по ММА должен был пройти в Греции, затем в Грузии, но обе страны отказались от него из-за пандемии коронавируса. Украина согласилась провести турнир, но с условием, что в соревнованиях не будут принимать участие бойцы из России.

