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Балтийская таможня пресекла «гламурную» контрабанду. Среди ранцев и трусов нашли под три тонны лишнего

На Балтийской таможне раскрыли контрабанду товаров известных брендов

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В порту Балтийской таможни задержали почти три тонны контрабандных товаров известных марок. Их пытались увезти на Кубу в контейнере со сборным грузом, сообщает 13 октября пресс-служба ведомства.

Согласно документам, партия состояла из школьных ранцев, ремней, трусов, другой одежды, автозапчастей, ручек и солнцезащитных очков общим весом 9872 килограммов. Отправителем была фирма из Набережных Челнов.

По факту в 40-футовом контейнере оказалось множество мелких упаковок, не указанных в документах. Там было более 35 тысяч нелегальных товаров, которые весили больше 2700 килограммов, причем большинство — с логотипами известных брендов: Сalvin Klein, Adidas, Reebok, Gucci, Chanel и других. Груз действительно был сборным: среди «гламурного» товара лежали перчатки, медицинские маски, нижнее белье, «части компьютерной техники», чехлы для телефонов и другое.

Фото: пресс-служба Балтийской таможни
Фото: пресс-служба Балтийской таможни
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За недекларирование груза таможня уже возбудила дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении другого дела — за незаконное использование чужого товарного знака. Правообладателям брендов направили запросы, задержанные вещи оценивают, контрабандистам может грозить и уголовное дело.

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