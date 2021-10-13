Балтийская таможня пресекла «гламурную» контрабанду. Среди ранцев и трусов нашли под три тонны лишнего

В порту Балтийской таможни задержали почти три тонны контрабандных товаров известных марок. Их пытались увезти на Кубу в контейнере со сборным грузом, сообщает 13 октября пресс-служба ведомства.



Согласно документам, партия состояла из школьных ранцев, ремней, трусов, другой одежды, автозапчастей, ручек и солнцезащитных очков общим весом 9872 килограммов. Отправителем была фирма из Набережных Челнов.



По факту в 40-футовом контейнере оказалось множество мелких упаковок, не указанных в документах. Там было более 35 тысяч нелегальных товаров, которые весили больше 2700 килограммов, причем большинство — с логотипами известных брендов: Сalvin Klein, Adidas, Reebok, Gucci, Chanel и других. Груз действительно был сборным: среди «гламурного» товара лежали перчатки, медицинские маски, нижнее белье, «части компьютерной техники», чехлы для телефонов и другое.

