Осуждённую сторонницу Ходорковского оштрафовали за несданный отчёт, хотя она была под домашним арестом

Бывшая активистка «Открытой России»* (организация признана в РФ «нежелательной») Анастасия Шевченко, которая стала одной из первых осуждённых фигуранток уголовного преследования за членство в нежелательной организации, снова признана виновной. В феврале она получила 4 года условно.

Ростовчанку оштрафовали за то, что она не смогла вовремя отчитаться перед госорганами как руководитель регионального отделения всероссийской партии «Гражданская инициатива» (лидер — Андрей Нечаев). Об этом Шевченко узнала случайно. При этом, по её словам, отчитаться она в принципе не могла.



«Недавно узнала о том, что, находясь под домашним арестом, совершила административное правонарушение. Накануне приговора меня осудили ещё и по административному делу, без меня, естественно. Я как руководитель регионального отделения «Гражданской инициативы» не смогла сдать вовремя отчет. На то были веские причины: из дома выходить нельзя, учреждения посещать нельзя, почту отправлять нельзя, — написала Шевченко в Facebook 13 октября. — В итоге мировой суд, который до этого штрафовал меня по 20.33 («Участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». — Прим. ред.), признал меня виновной по 15.33 («Нарушение установленных порядка и сроков представления документов в территориальные органы Фонда соцстрахования». — Прим. ред.) в январе 2021 и выписал штраф. О штрафе я узнала случайно, просто списали деньги с карты».

Анастасия Шевченко уточнила, что постановление о штрафе будет обжаловано. Суд по апелляции состоится в ноябре в том же районном суде, который ранее признал её виновной по уголовному делу.

