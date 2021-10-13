Осуждённую сторонницу Ходорковского оштрафовали за несданный отчёт, хотя она была под домашним арестом

Бывшая активистка «Открытой России»* (организация признана в РФ «нежелательной») Анастасия Шевченко, которая стала одной из первых осуждённых фигуранток уголовного преследования за членство в нежелательной организации, снова признана виновной. В феврале она получила 4 года условно.
Ростовчанку оштрафовали за то, что она не смогла вовремя отчитаться перед госорганами как руководитель регионального отделения всероссийской партии «Гражданская инициатива» (лидер — Андрей Нечаев). Об этом Шевченко узнала случайно. При этом, по её словам, отчитаться она в принципе не могла.
«Недавно узнала о том, что, находясь под домашним арестом, совершила административное правонарушение. Накануне приговора меня осудили ещё и по административному делу, без меня, естественно. Я как руководитель регионального отделения «Гражданской инициативы» не смогла сдать вовремя отчет. На то были веские причины: из дома выходить нельзя, учреждения посещать нельзя, почту отправлять нельзя, — написала Шевченко в Facebook 13 октября. — В итоге мировой суд, который до этого штрафовал меня по 20.33 («Участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». — Прим. ред.), признал меня виновной по 15.33 («Нарушение установленных порядка и сроков представления документов в территориальные органы Фонда соцстрахования». — Прим. ред.) в январе 2021 и выписал штраф. О штрафе я узнала случайно, просто списали деньги с карты».
Анастасия Шевченко уточнила, что постановление о штрафе будет обжаловано. Суд по апелляции состоится в ноябре в том же районном суде, который ранее признал её виновной по уголовному делу.
Преследование активистки началось в 2019 году, когда она была помещена под арест. Во время следствия у Шевченко скончалась дочь-инвалид, к которой женщина не смогла приходить из-за ареста. Как она рассказывала после приговора, следователей в первую очередь интересовали её контакты с Михаилом Ходорковским. «Их основной вопрос на допросе и был: «Вы выбирали платье для ужина с Ходорковским?» Я им объясняю, что это была фраза, сказанная дома ребёнку. На самом деле это не был ужин с Ходорковским, это было мероприятие, где он присутствовал. «Что он говорил на ужине?» Я не знаю, что он говорил, он сидел за другим столиком, далеко от меня. Думаю, что он сам не помнит, была ли я там, в чём я была одета. «О чём вы думали на ужине с Ходорковским?» Такие вот были вопросы у них», — говорила Шевченко в интервью «Новому проспекту».
*Одноименная организация, зарегистрированная в Британии, признана иностранным агентом, российская с таким названием на данный момент ликвидирована.