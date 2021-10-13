Помогите 15-летнему подростку встать на ноги

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Ярослав Казаков, 15 лет.

Остеосаркома.

Требуется эндопротез. Не хватает 1 591 177 руб.

Ярослав, как и все мальчишки, обожает приключения, быструю езду, прыжки с высоты, войнушки. Он с упоением рассказывает об опасностях, которые встречались на его пути. И как преодолевает их с завидной лёгкостью. То упал в колодец, то чудом остался жив после падения с велосипеда во время соревнований в езде по кочкам. Ярослав уверен — он всегда найдет силы преодолеть выпавшие на его долю трудности.

«Я выживаю в любой экстремальной ситуации! Вы не поверите, но так всегда получалось. Упал, ощупал себя, понял, что живой, что цел, и иду дальше», — говорит Ярослав.



Но три года назад привычный уклад жизни в семье Казаковых изменился. Ярослав пожаловался на боль в ноге, а потом и вовсе не смог ходить. Родители отвезли сына во Владивосток, потом в Москву и, наконец, добрались до Петербурга. Врачи диагностировали остеосаркому. Необходимо было провести операцию по замене коленного сустава на современный растущий эндопротез. В этом Ярославу помогли благотворители петербургского фонда «Свет».

«Меня как-то назвали железным человеком. Я возмутился! Сказал, что больше сравнивать меня с ним не надо. Я — терминатор, это ко мне больше подходит. Это моё», — настаивает Ярослав. Единственное, что отличает подростка от терминатора — повышенный инстинкт самосохранения. Рисковать уже не хочется.

Совсем скоро подростку предстоит пройти новое испытание. Раздвижной эндопротез, который поставили два года назад, уже не подходит. Ярослав сильно вырос. Перекос костей таза, хромота и боль — каждый день терминатор испытывает себя на прочность. Но даже супергерою иногда нужна помощь. Необходимо заменить протез на новый, подходящий по размеру.



«В возрасте 12 лет Ярославу был установлен растущий эндопротез коленного сустава. В течение трёх лет у пациента сохраняется ремиссия. За этот период ребёнок вырос. Ему неоднократно проводились удлинения эндопротеза. Ресурс увеличения длины исчерпан. Разновеликость нижних конечностей приводит к перекосу костей таза, хромоте, болям. Всё это влечёт за собой ограничение привычной повседневной деятельности, ведёт к инвалидизации ребенка. Необходимо провести реэндопротезирование. Это позволит ребенку комфортно расти и развиваться», — говорит Светлана Иванова, врач-онколог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.

Но стоимость эндопротеза для семьи из небольшого села Приморского края огромна — 2 200 000 рублей. На помощь вновь пришёл петербургский благотворительный фонд «Свет», который открыл сбор средств для Ярослава. Часть денег уже удалось собрать. В том числе и благодаря акции «Доброе сердце». Но не хватает ещё почти 1,6 млн рублей.

Больше всего Ярослав мечтает выздороветь. И научиться бегать. Получается пока не очень ловко, но целеустремленный подросток не сдаётся.

