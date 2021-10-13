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В центре Новосибирска провалился асфальт. Пенную ванну приняли две машины

В Новосибирске в провал с кипятком упали два автомобиля

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Фото: Александр Ощепков / ngs.ru
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В центре Новосибирска, на перекрестке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных, 13 октября провалился асфальт. В яму с горячей водой угодили два автомобиля, а еще один был к этому близок, сообщает портал NGS.

«Утром ничего не предвещало беды, все люди поставили машины на парковке, мы тоже поставили и пошли на работу. Потом по громкой связи вызвали всех, кто припарковался, чтобы мы убрали свои автомобили. Мы вышли, а автомобили все в дырке», — поделилась владелица красного «Ниссана».

Фото: Александр Ощепков / ngs.ru
Фото: Александр Ощепков / ngs.ru
Фото: Александр Ощепков / ngs.ru
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По словам очевидцев, в провал чуть не упала третья машина, но сотрудники Сибирской генерирующей компании оттащили ее с помощью троса. Также на месте работало МЧС. А в целом, говорят свидетели, службы ехали к яме около 40 минут.

ngs.ru

В пресс-службе СГК пояснили, что неприятность произошла из-за прорыва на магистральном трубопроводе. Грунт размыло, поэтому образовалась яма. Ущерб автовладельцам обещают компенсировать, а повреждение устранить до утра.

Фото: Александр Ощепков / ngs.ru

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