В центре Новосибирска провалился асфальт. Пенную ванну приняли две машины

В центре Новосибирска, на перекрестке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных, 13 октября провалился асфальт. В яму с горячей водой угодили два автомобиля, а еще один был к этому близок, сообщает портал NGS.



«Утром ничего не предвещало беды, все люди поставили машины на парковке, мы тоже поставили и пошли на работу. Потом по громкой связи вызвали всех, кто припарковался, чтобы мы убрали свои автомобили. Мы вышли, а автомобили все в дырке», — поделилась владелица красного «Ниссана».

