Мона Лиза с кружкой пенного. В Самаре возмутились «непристойной» рекламой

Управление ФАС по Самарской области обнаружило «возмутительную рекламу» местного бара. На фасаде здания висел портрет Моны Лизы, у которой в руках была кружка пива, а на губах — пена от того же напитка, сообщает 13 октября пресс-служба ведомства.



Сотрудники службы сочли, что такое изображение нарушает «общепринятые нормы пристойности». В качестве аргумента они привели словарное толкование, согласно которому Мона Лиза подразумевает не только Джоконду с картины Леонардо да Винчи, но и «поэтический символ красивой и загадочной женщины» в целом.



«Реклама с использованием изображения известной на весь мир Моны Лизы в совокупности с внесенными изменениями в ее портрет (кружка пива в руках, следы пены от пива на лице), по мнению контролирующего органа, нарушает нормы этики, нравственности, морали», — отмечают в ФАС.



Кроме того, претензии возникли к месту расположения бара — рядом с парком культуры «и в том числе семейного, детского отдыха». По закону рекламу с запрещенным для детей контентом и места, предназначенные для времяпровождения несовершеннолетних, должно разделять минимум 100 метров.



Экспертный совет при самарском управлении ФАС решил, что пивная реклама нарушает действующее законодательство. Получив соответствующий документ, предприниматель извинился за «безответственное отношение к рекламе» и устранил спорный портрет.

