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Мона Лиза с кружкой пенного. В Самаре возмутились «непристойной» рекламой

Управление ФАС по Самарской области признало незаконной рекламу пива с Моной Лизой

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Управление ФАС по Самарской области обнаружило «возмутительную рекламу» местного бара. На фасаде здания висел портрет Моны Лизы, у которой в руках была кружка пива, а на губах — пена от того же напитка, сообщает 13 октября пресс-служба ведомства.

Сотрудники службы сочли, что такое изображение нарушает «общепринятые нормы пристойности». В качестве аргумента они привели словарное толкование, согласно которому Мона Лиза подразумевает не только Джоконду с картины Леонардо да Винчи, но и «поэтический символ красивой и загадочной женщины» в целом.

«Реклама с использованием изображения известной на весь мир Моны Лизы в совокупности с внесенными изменениями в ее портрет (кружка пива в руках, следы пены от пива на лице), по мнению контролирующего органа, нарушает нормы этики, нравственности, морали», — отмечают в ФАС.

Кроме того, претензии возникли к месту расположения бара — рядом с парком культуры «и в том числе семейного, детского отдыха». По закону рекламу с запрещенным для детей контентом и места, предназначенные для времяпровождения несовершеннолетних, должно разделять минимум 100 метров.

Экспертный совет при самарском управлении ФАС решил, что пивная реклама нарушает действующее законодательство. Получив соответствующий документ, предприниматель извинился за «безответственное отношение к рекламе» и устранил спорный портрет.

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Комментарии (11)

Ырыс
Так и рекламу пирогов сделают
***_555
А что, слово "Пиво" входит в список запретных?
Достало уже это "пенное" везде.
efela
"Кроме того, претензии возникли к месту расположения бара — рядом с парком культуры «и в том числе семейного, детского отдыха». По закону рекламу с запрещенным для детей контентом и места, предназначенные для времяпровождения несовершеннолетних, должно разделять минимум 100 метров" - есть правила, регламентирующие месторасположение заведения, продающего алкоголь. Без соблюдения этих правил не получить лицензию на продажу алкоголя. В определенном отдалении должны находиться школы и детские сады, но парк то тут причем?
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