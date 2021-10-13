В Петербурге выберут нового омбудсмена, предложения по кандидатам ждут до 29 октября

Законодательное собрание Петербурга установило дедлайн для выдвижения кандидатур на освободившуюся должность регионального уполномоченного по правам человека — 29 октября 2021 года. Решение было принято 13 октября на заседании сразу в обоих чтениях, передает корреспондент «Фонтанки».



Место омбудсмена Петербурга опустело досрочно после того, как Александр Шишлов, который занимал эту должность с 2012 года, получил мандат депутата Заксобрания. Его полномочия были прекращены досрочно 6 октября.



В политических кругах города не исключают, что место омбудсмена может занять экс-депутат парламента города от «Справедливой России — За правду» Надежда Тихонова. Она по итогам осенних выборов не получила мандат, но пытается в суде оспорить итоги голосования.

