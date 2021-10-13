FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
71.88р83.09р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Петербурге выберут нового омбудсмена, предложения по кандидатам ждут до 29 октября

1
Печать

Законодательное собрание Петербурга установило дедлайн для выдвижения кандидатур на освободившуюся должность регионального уполномоченного по правам человека — 29 октября 2021 года. Решение было принято 13 октября на заседании сразу в обоих чтениях, передает корреспондент «Фонтанки».

Место омбудсмена Петербурга опустело досрочно после того, как Александр Шишлов, который занимал эту должность с 2012 года, получил мандат депутата Заксобрания. Его полномочия были прекращены досрочно 6 октября.

В политических кругах города не исключают, что место омбудсмена может занять экс-депутат парламента города от «Справедливой России — За правду» Надежда Тихонова. Она по итогам осенних выборов не получила мандат, но пытается в суде оспорить итоги голосования.

Кандидатов на пост омбудсмена могут выдвигать общественные объединения.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

AndrewBarsik
Нового омбудсмена ждёт большая работа по защите прав гвардейцев, получивших психологические травмы от созерцания протестующих в январе 2021 и от вынужденного соприкосновения с ними.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний