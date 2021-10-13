Новый созыв ЗакСа Петербурга инициировал проверку трат предшественников

Соответствующее постановление на заседании 13 октября парламент принял сразу в обоих чтениях, передает корреспондент «Фонтанки».

Предложение выдвинул бюджетно-финансовый комитет ЗакСа. Аудит охватит период 2019-го, 2020-го и истекших дней 2021 года. В это время под председательством ушедшего в Госдуму Вячеслава Макарова заседал предыдущий шестой созыв.



КСП предстоит оценить законность, результативность, эффективность и экономность трат Мариинского дворца. Документ приняли почти единогласно, против проголосовал только один депутат.

