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Новый созыв ЗакСа Петербурга инициировал проверку трат предшественников

Парламент Петербурга поручит Контрольно-счетной палате города проверить, как Законодательное собрание города расходовало бюджетные средства последние три года.

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Соответствующее постановление на заседании 13 октября парламент принял сразу в обоих чтениях, передает корреспондент «Фонтанки».

Предложение выдвинул бюджетно-финансовый комитет ЗакСа. Аудит охватит период 2019-го, 2020-го и истекших дней 2021 года. В это время под председательством ушедшего в Госдуму Вячеслава Макарова заседал предыдущий шестой созыв.

КСП предстоит оценить законность, результативность, эффективность и экономность трат Мариинского дворца. Документ приняли почти единогласно, против проголосовал только один депутат.

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Комментарии (2)

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Ждём-с когда начнутся проверки муниципалитетов на нецелевое расходование денежных средств. Уж очень хочется посмотреть, как жулики присядут, в особенности в 3-м округе.
Dimitry Antonov
А что, разве не те же и там же, сидят? Или хотят недотраченное оприходовать?
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