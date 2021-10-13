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В Новороссийске подростка, защищавшего мать, порезал уроженец Центральной Азии

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В Новороссийске по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего задержан 35-летний гражданин одного из государств Центральной Азии. Об этом 13 октября сообщили в региональном следственном комитете.

По данным следствия, пьяный подозреваемый 10 октября пришел к бывшей сожительнице. Когда она вернулась с работы, между ней и фигурантом произошел конфликт. Когда он ударил женщину, за мать заступился ее 16-летний сын.

«В ответ на это гость нанес подростку не менее 5 ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки. Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство несовершеннолетнего, обвиняемый не смог, поскольку потерпевший смог убежать и ему была оказана необходимая медицинская помощь», — описали дальнейшие события в СК.

Суд заключил обвиняемого под стражу, следователи проверяют также его законность нахождения в России.

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Комментарии (8)

nuga
Не надо тут разжигать. Это касается всех сожителей,которых приводят в дом,где есть дети.Ещё в 90 годы была такая история со знакомой. Сожитель зарезал её сына незадолго до свадьбы парня.А она его простила,носила передачи,статью смягчили,вышел быстро,на зоне научили,что с тёткой делать,обобрал до нитки,магазин на себя переоформил,женился на молодой,а эта клуша получила инсульт,еле выкарабкалась и прозябает в нищете без сына,внуков. Её все отговаривали,бросай его,пока сына не убил.Сожитель дрался,бил мать, а он заступался.
260835951
Сначала ноги перед обезьянами раздвигают,а потом эти макаки режут их и их близких.Насмотрелась на этих подстилок и у себя в Питере,и на даче.Хуже проституток,те хоть деньги зарабатывают-бизнес-леди ,можно сказать,по сравнению с этими тупыми овцами-"интернационалистками.
spb7771250
РСП - зло!
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