В Новороссийске подростка, защищавшего мать, порезал уроженец Центральной Азии

В Новороссийске по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего задержан 35-летний гражданин одного из государств Центральной Азии. Об этом 13 октября сообщили в региональном следственном комитете.



По данным следствия, пьяный подозреваемый 10 октября пришел к бывшей сожительнице. Когда она вернулась с работы, между ней и фигурантом произошел конфликт. Когда он ударил женщину, за мать заступился ее 16-летний сын.



«В ответ на это гость нанес подростку не менее 5 ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки. Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство несовершеннолетнего, обвиняемый не смог, поскольку потерпевший смог убежать и ему была оказана необходимая медицинская помощь», — описали дальнейшие события в СК.

