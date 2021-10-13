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Двухлетняя девочка и еще семь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая в Казани

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и трамваем в Казани

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Утром 13 октября в Казани столкнулись трамвай и автобус, пострадали 8 человек, включая, по предварительным данным, двухлетнюю девочку. Пятерых везут в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Татарстана.

Авария произошла на перекрестке улиц Шамиля Усманова и Декабристов. По данным ProKazan, за рулем автобуса находилась женщина, которая не заметила поворачивающий трамвай. В результате автобус столкнулся сначала с ним, а затем врезался в столб, говорят очевидцы.

Автор: «ВКазани Поймут | Казань | Главное сообщество / vk.com»

«Татар-информ» также сообщает, что в аварии пострадала двухлетняя девочка, которой оказали помощь на месте. В соцсетях появилось видео с последствиями ДТП, на кадрах видно, что авария остановила трамваи.

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