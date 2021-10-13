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Ландшафтный парк, историческая тропа и огород: архитекторы рассказали, какие общественные пространства появятся на Охтинском мысе

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Фото: nikken.co.jp/en
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Архитектурное бюро Nikken Sekkei, разработавшее проект городского пространства компании «Газпром нефть» на Охтинском мысу, представило эскизы общественных пространств, которые займут половину всей площади проекта.

О новых решениях по проекту на Охте представители японского бюро рассказали 13 октября на открытии выставки Nikken Sekkei в петербургском Доме архитектора.

Входная группа, 1 этаж комплекс
Входная группа, 1 этаж комплексФото: Nikken Sekkei
Историческая тропа от неолита до наших дней
Историческая тропа от неолита до наших днейФото: Nikken Sekkei
Информационные табло с рассказом об археологии места
Информационные табло с рассказом об археологии местаФото: Nikken Sekkei
Информационные табло с рассказом об археологии места
Информационные табло с рассказом об археологии местаФото: Nikken Sekkei
Входная группа, 2 этаж комплекса
Входная группа, 2 этаж комплексаФото: Nikken Sekkei
Городской сад внутри комплекса
Городской сад внутри комплексаФото: Nikken Sekkei
Общедоступные кафе на 2 этаже комплекса
Общедоступные кафе на 2 этаже комплексаФото: Nikken Sekkei
Озеленение, вывески с рассказом о деревьях
Озеленение, вывески с рассказом о деревьяхФото: Nikken Sekkei
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По словам авторов проекта, для всех петербуржцев и гостей города на Охтинском мысе будут открыты обзорная площадка на крыше комплекса, экспозиция об истории Охтинского мыса, выставочные залы, кафе и рестораны, различные спортивные сервисы, а также зимний сад, ландшафтный парк и даже городской огород.

Одной из важных задач было сохранение исторических территорий, обнаруженных в этой локации. На четырех охраняемых государством зонах общей площадью 0,8 га строительство запрещено в принципе. «Эти участки нельзя трогать, но просто засыпать их землёй или покрыть бетоном для защиты не будет полезно для общества, — рассказал «Фонтанке» Фади Джабри, исполнительный директор Nikken Sekkei. — Поэтому мы подошли к вопросу так, чтобы «история заговорила»: под стеклом горожане увидят реальные следы разных эпох».

Фото: Nikken Sekkei
Фото: Nikken Sekkei
Фото: Nikken Sekkei
Фото: Nikken Sekkei
Фото: Nikken Sekkei
Фото: Nikken Sekkei
Фото: Nikken Sekkei
Фото: Nikken Sekkei
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Ключевым элементом общественного пространства станет ландшафтный парк с выходом к Неве, а через центральные ворота комплекса посетителям откроется вид на Смольный собор. По словам Фади Джабри, в парке будут высажены деревья, которые во все времена года будут радовать посетителей своей яркой листвой и цветением. При этом выберут растения, которые росли на Охтинском мысе с древних времен — у каждого дерева появится вывеска с информацией.

Как отметил в разговоре с «Фонтанкой» Фади Джабри, парк — это не только место для отдыха, но и пространство, где можно получать какую-то информацию, отсюда возникла идея исторической тропы, где можно будет отследить хронологию развития Охтинского мыса от неолита до наших дней, увидеть следы археологических раскопок.

Внутри здания расположится зимний сад, где будут высажены вечнозеленые растения. Еще одним необычным элементом станет городской огородик внутри комплекса.

По словам Фади Джабри, в комплексе будет множество вариантов для досуга, что актуально в условиях дождливого и ветреного климата: «Кафе, где люди могут встречаться, рестораны, беговая дорожка, различные мероприятия для детей».

По предварительным расчетам, общественную зону и ландшафтный парк смогут ежедневно посещать до 1 000 горожан и туристов.

Фото: nikken.co.jp/en

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Комментарии (6)

265107508
Ненене, уже давно не то время, чтобы рендеры всерьез втюхивать населению. Я вам таких картинок нарисую в иллюстраторе сколько угодно. Студент за 10т.р. сделает.
Если хотите, чтобы затею восприняли всерьез - демонстрируйте BIM модель со всеми подробностями.
teresha
Охтинский мыс - памятник 7 тысяч лет человеческой истории. Там есть стоянка неолита, ров русского мысового городища, рвы и донжон крепости, построенной римским и мастерами для шведов в 1300г., бастионы и рвы Ниеншанца 17в., остатки верфи 19в. И ещё много чего.
Мыс - свидетель побед Петра I и Андрея Городецкого.
Это наше историческое наследие.
Огородик японцы пусть разобьют в ином месте.
На мысу должен быть археологический заповедник.
Возможность его создания президент РФ поручил изучить начале года.
Lom
Да постройте уже что-нибудь!! Сколько можно этот мыс несчастный мучить и горожан пугать этой ямой?! Уже поколение целое выросло при этой яме, куча чиновников и губеров сменилось, а забор так и стоит!)))
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