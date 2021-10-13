Ландшафтный парк, историческая тропа и огород: архитекторы рассказали, какие общественные пространства появятся на Охтинском мысе

По словам авторов проекта, для всех петербуржцев и гостей города на Охтинском мысе будут открыты обзорная площадка на крыше комплекса, экспозиция об истории Охтинского мыса, выставочные залы, кафе и рестораны, различные спортивные сервисы, а также зимний сад, ландшафтный парк и даже городской огород.

Одной из важных задач было сохранение исторических территорий, обнаруженных в этой локации. На четырех охраняемых государством зонах общей площадью 0,8 га строительство запрещено в принципе. «Эти участки нельзя трогать, но просто засыпать их землёй или покрыть бетоном для защиты не будет полезно для общества, — рассказал «Фонтанке» Фади Джабри, исполнительный директор Nikken Sekkei. — Поэтому мы подошли к вопросу так, чтобы «история заговорила»: под стеклом горожане увидят реальные следы разных эпох».

Ключевым элементом общественного пространства станет ландшафтный парк с выходом к Неве, а через центральные ворота комплекса посетителям откроется вид на Смольный собор. По словам Фади Джабри, в парке будут высажены деревья, которые во все времена года будут радовать посетителей своей яркой листвой и цветением. При этом выберут растения, которые росли на Охтинском мысе с древних времен — у каждого дерева появится вывеска с информацией.



Как отметил в разговоре с «Фонтанкой» Фади Джабри, парк — это не только место для отдыха, но и пространство, где можно получать какую-то информацию, отсюда возникла идея исторической тропы, где можно будет отследить хронологию развития Охтинского мыса от неолита до наших дней, увидеть следы археологических раскопок.

