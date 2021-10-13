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Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 поступил на вооружение Минобороны РФ

Первые комплексы С-500 будут защищать Москву

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Первая партия новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 поступила в войска 15-й армии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России, которая обеспечивает защиту Москвы и Центрального промышленного района. Об этом 13 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

«Первый бригадный комплект ЗРС С-500 поступил на вооружение объединения, несущего боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над столицей страны», — сказал анонимный собеседник государственного информационного агентства, не уточнив при этом состав соединения и дату его передачи.

Вторая бригада С-500 будет передана войскам в первой половине 2022 года в рамках «многолетнего контракта», отметил собеседник агентства.

В июле Минобороны РФ сообщило, что ЗРС выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. Отмечалось, что испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность военной техники ПВО России.

ЗРК С-500 «Прометей» от концерна «Алмаз-Антей» предназначена для поражения всех средств воздушно-космического нападения во всем диапазоне высот и скоростей. Подготовка специалистов для управления С-500 ведётся с 2017 года. Комплекс должен заменить системы С-400 «Триумф».

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Комментарии (2)

Mazzzz
Сюр полнейший , неизвестный источник , сообщил государственному каналу . One web будет сбивать ракета ?
lexandr_5e4ce78957e84
сытая Москва может спать спокойно
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