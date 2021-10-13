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Венгерские фанаты подрались с полицией на матче квалификации ЧМ-2022 в Лондоне

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Болельщики сборной Венгрии устроили драку с английской полицией во время матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Инцидент произошел вечером 12 октября в Лондоне.

Как заявил представитель британской полиции, гости из Венгрии начали обижать одного из стюардов на почве расизма. В дело пришлось вмешаться правоохранителям.

«Во время задержания произошли незначительные беспорядки, в которых участвовали и другие зрители. Порядок был быстро восстановлен, больше инцидентов не было», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Twitter. Кроме того, венгерские болельщики освистали вставших на колено английских футболистов и зажгли файеры после гола своей команды.

Матч завершился со счетом 1:1.

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