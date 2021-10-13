Венгерские фанаты подрались с полицией на матче квалификации ЧМ-2022 в Лондоне

Болельщики сборной Венгрии устроили драку с английской полицией во время матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Инцидент произошел вечером 12 октября в Лондоне.
Hungary fans clashing with Police & Stewards inside Wembley tonight v England— Football Tipster (@Footy_Tipster) October 12, 2021
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Как заявил представитель британской полиции, гости из Венгрии начали обижать одного из стюардов на почве расизма. В дело пришлось вмешаться правоохранителям.
WC Qualification. 12.10.2021— HooligansTV (@HooligansTV_eu) October 12, 2021
England - Hungary.
Hungarian and Polish fans vs. police. pic.twitter.com/6kyOoc4x5A
«Во время задержания произошли незначительные беспорядки, в которых участвовали и другие зрители. Порядок был быстро восстановлен, больше инцидентов не было», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Twitter. Кроме того, венгерские болельщики освистали вставших на колено английских футболистов и зажгли файеры после гола своей команды.
Матч завершился со счетом 1:1.