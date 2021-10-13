Будущий «политический» вице-губернатор Петербурга увидел следы Госдепа в действиях граффитистов

Глава Центрального района Максим Мейксин, претендующий на пост политического вице-губернатора Петербурга, 13 октября встретился с парламентскими партиями. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», чиновник обвинил американские власти в нелегальных граффити в Петербурге.



Так, в ходе встречи с оппозиционными фракциями яблочник Борис Вишневский вспомнил, что во время визита на «Эхо Москвы» после эфира Мейксин заявил, что американские власти спонсируют нелегальные граффити. Мейксин подтвердил свою позицию. «Искренне считаю, что оценивать граффити с точки зрения ценности — это провокация, которая делит общество на части. Одни говорят, что нравится, другим — нет. Американская программа «Раздор» как раз и сталкивает группы населения», — ответил будущий вице-губернатор.

