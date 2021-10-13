Будущий «политический» вице-губернатор Петербурга увидел следы Госдепа в действиях граффитистов

Глава Центрального района Максим Мейксин, претендующий на пост политического вице-губернатора Петербурга, 13 октября встретился с парламентскими партиями. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», чиновник обвинил американские власти в нелегальных граффити в Петербурге.
Так, в ходе встречи с оппозиционными фракциями яблочник Борис Вишневский вспомнил, что во время визита на «Эхо Москвы» после эфира Мейксин заявил, что американские власти спонсируют нелегальные граффити. Мейксин подтвердил свою позицию. «Искренне считаю, что оценивать граффити с точки зрения ценности — это провокация, которая делит общество на части. Одни говорят, что нравится, другим — нет. Американская программа «Раздор» как раз и сталкивает группы населения», — ответил будущий вице-губернатор.
Он напомнил историю с нелегальным изображением Бродского на школе в Центральном районе. По словам Мейксина, людям, создавшим граффити, было известно, что его будут закрашивать, и они ждали этого. «Великие архитекторы, которые строили город, строили его таким, какой есть. Если хочется посмотреть граффити, есть замечательный квартал Гарлем, где всё измалёвано», — добавил Мейксин.
Напомним, рисунок, посвященный 80-летию со дня рождения Иосифа Бродского, появился 24 мая 2020 года напротив квартиры поэта в доме Мурузи. На следующий день на этом месте оказалось белое пятно — рисунок закрасили по поручению завхоза 189-й школы. В защиту граффити выступили петербуржцы, которые стали очищать изображение от краски. В итоге портрет покрыли толстым слоем штукатурки и краски. В таком виде стена стала своеобразной достопримечательностью — поклонники творчества Бродского писали поверх уничтоженного изображения стихи и фотографировались.