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«Достань деньги из сейфа или будет бум». На юге Петербурга мужчина с гранатой забрал выручку букмекерской конторы

На проспекте Ветеранов совершено разбойное нападение на букмекерскую контору

Полиция Кировского района ищет мужчину в черной маске, который унес выручку букмекерской конторы.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 октября, накануне около 15:40 на второй этаж дома 50, корпус 2, по проспекту Ветеранов поднялся мужчина. Он вошел в помещение букмекерской конторы, где находилась только 26-летняя операционистка. Она увидела перед собой мужчину в черной маске и черной одежде. Он показал ей предмет, похожий на гранату, и просунул в окошко записку. В ней, по предварительной информации, было написано: «Тихо достань деньги из сейфа или будет бум». Девушка передала визитеру 70 тысяч рублей, а после его ухода нажала тревожную кнопку.

На поиск налетчика были ориентированы наряды полиции и ОВО, но найти «черного человека» пока не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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Комментарии (2)

zlopopik
Был такой фильм: "Ищите женщину".
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