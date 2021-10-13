«Достань деньги из сейфа или будет бум». На юге Петербурга мужчина с гранатой забрал выручку букмекерской конторы

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 октября, накануне около 15:40 на второй этаж дома 50, корпус 2, по проспекту Ветеранов поднялся мужчина. Он вошел в помещение букмекерской конторы, где находилась только 26-летняя операционистка. Она увидела перед собой мужчину в черной маске и черной одежде. Он показал ей предмет, похожий на гранату, и просунул в окошко записку. В ней, по предварительной информации, было написано: «Тихо достань деньги из сейфа или будет бум». Девушка передала визитеру 70 тысяч рублей, а после его ухода нажала тревожную кнопку.
На поиск налетчика были ориентированы наряды полиции и ОВО, но найти «черного человека» пока не удалось.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».