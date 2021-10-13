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Мужчина пытался потушить куриные крылья, и погибли соседские дети

Жителя Владивостока ждёт суд после смертельной попытки потушить пожар

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Владивостока, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум детям (статья 109, часть 3, УК РФ). Об этом 13 октября сообщает СУ СК по Приморскому краю.

Инцидент произошёл 2 марта 2021 года. Молодая пара готовила на ужин куриные крылья во фритюре. Девушка поставила кастрюлю с подсолнечным маслом на варочную плиту. Масло перегрелось и вспыхнуло. Мужчина залил горящее масло водой, и полыхнуло ещё сильнее. Огонь добрался до натяжного потолка, пошёл дым. Сквозь щели продукты горения проникли в соседнюю квартиру, где находились дети 6 и 10 лет. Они отравились угарным газом и умерли.

«В соответствии с общими правилами безопасности, указанными в инструкции к варочной панели, оставление на варочной панели продуктов, готовящихся на жире или масле, может представлять опасность и привести к пожару, ни в коем случае нельзя заливать пламя водой, вместо этого необходимо выключить прибор и накрыть пламя, например, крышкой или противопожарным одеялом», — отмечается в сообщении СК.

Следовали собрали доказательственную базу по уголовному делу. Вместе с обвинительным заключением оно направлено в суд.

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Комментарии (14)

NikolayL
безумно жаль погибших детей... нелепый трагичный случай, произошедшей из-за тупости одного человека
Кровокрас
это неверная формулировка закона. Причинение смерти по неосторожности означает, что обвиняемый мог предвидеть последствия (то что погибнут соседи сверху), но не предпринял никаких мер.
За такую формулировку можно притянуть кого угодно и за что угодно.
olla
плохая программа по ОБЖ в школе. У моей дочери темы : вулканы и сели, как спастись. И преподавание на грани идиотизма с воспоминаниями из жизни учителя. Элементарные правила безопасности не рассказывают, а потом в новостях читаем о каком-нибудь убитом током ребенке.
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