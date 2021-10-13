Мужчина пытался потушить куриные крылья, и погибли соседские дети

Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Владивостока, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум детям (статья 109, часть 3, УК РФ). Об этом 13 октября сообщает СУ СК по Приморскому краю.



Инцидент произошёл 2 марта 2021 года. Молодая пара готовила на ужин куриные крылья во фритюре. Девушка поставила кастрюлю с подсолнечным маслом на варочную плиту. Масло перегрелось и вспыхнуло. Мужчина залил горящее масло водой, и полыхнуло ещё сильнее. Огонь добрался до натяжного потолка, пошёл дым. Сквозь щели продукты горения проникли в соседнюю квартиру, где находились дети 6 и 10 лет. Они отравились угарным газом и умерли.

