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В ноябре россиян ждут длинные выходные

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Четыре дня подряд будет отдыхать большинство россиян в ноябре этого года.

«Российская газета» 13 октября напоминает, что ноябрьские «каникулы» стали необычно длинными за счёт дополнительного выходного дня. День народного единства, 4 ноября, выпадает на четверг, и пятница, 5 ноября, становится нерабочей. Выходными остаются и суббота с воскресеньем. При этом в среду, 3 ноября, будет короткий рабочий день, поскольку она предшествует нерабочему праздничному дню.

У работников, уходящих в начале ноября в отпуск, он увеличится. «Важно помнить, что работодатель не имеет права отказать работникам в этом. По закону, если праздничные дни выпадают на период отпуска, то он продлевается на их количество. В данном случае на один день», — разъяснил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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Комментарии (4)

NikolayL
да было бы единство еще это...
Mr. Ricko
"День народного единства, 4 ноября, выпадает на четверг, и пятница, 5 ноября, становится нерабочей."

Пятница сама по себе, автоматически, становится нерабочей? Или по каким-то причинам? Может был перенос какого-то выходного дня? Странная формулировка.
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