В ноябре россиян ждут длинные выходные

Четыре дня подряд будет отдыхать большинство россиян в ноябре этого года.



«Российская газета» 13 октября напоминает, что ноябрьские «каникулы» стали необычно длинными за счёт дополнительного выходного дня. День народного единства, 4 ноября, выпадает на четверг, и пятница, 5 ноября, становится нерабочей. Выходными остаются и суббота с воскресеньем. При этом в среду, 3 ноября, будет короткий рабочий день, поскольку она предшествует нерабочему праздничному дню.



У работников, уходящих в начале ноября в отпуск, он увеличится. «Важно помнить, что работодатель не имеет права отказать работникам в этом. По закону, если праздничные дни выпадают на период отпуска, то он продлевается на их количество. В данном случае на один день», — разъяснил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.