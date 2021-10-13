Врач, отбиравший Гагарина в отряд космонавтов, умер в Петербурге

В Санкт-Петербурге на 90-м году жизни скончался доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии Иван Колосов. Он работал с первым отрядом космонавтов.
Как рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков, медик умер 10 октября. Прощание с ним запланировано на 15 октября, оно состоится в Траурном зале Санкт-Петербургского крематория, сообщил портал «Новости космонавтики».
Иван Акандинович Колосов — заслуженный работник высшей школы РФ, полковник медицинской службы в отставке, автор более полутора сотен научных работ, соавтор учебника «Космическая медицина». Родился в 1932 году, а в 1957 году окончил Военно-медицинскую академию. С 1960 по 1976 год проходил службу в Центре подготовки космонавтов, начал с должности ведущего врача, а закончил начальником Лаборатории лётно-космической подготовки. Участвовал в отборе, подготовке и медицинском сопровождении полётов первого отряда космонавтов, включая Юрия Гагарина. Затем долгие годы работал в Военно-медицинской академии имени