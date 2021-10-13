Врач, отбиравший Гагарина в отряд космонавтов, умер в Петербурге

В Санкт-Петербурге на 90-м году жизни скончался доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии Иван Колосов. Он работал с первым отрядом космонавтов.



Как рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков, медик умер 10 октября. Прощание с ним запланировано на 15 октября, оно состоится в Траурном зале Санкт-Петербургского крематория, сообщил портал «Новости космонавтики».

