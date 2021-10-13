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Убийце и насильнику, которого искали 14 лет, вынесли пожизненный приговор в Подмосковье

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Суд в Московской области вынес пожизненный приговор 36-летнему местному жителю Владимиру Живаеву, которого признали виновным в убийстве двух девушек, совершении изнасилования и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщили в Следственном комитете 12 октября.

По данным следствия, в июле 2007 года мужчина встретился со знакомой 17-летней девушкой и позвал ее на прогулку в лес в деревне Нестерово. Там он изнасиловал ее, после чего не менее 17 раз ударил тупыми и колюще-режущими предметами. Затем злоумышленник выкинул орудия преступления и личные вещи убитой и скрылся.

Второе убийство произошло через 12 лет, за это время Живаев успел восемь лет пробыть в ИК строгого режима из-за целой серии других преступлений, среди которых изнасилование и похищение человека.

Освободившись в 2018 году, мужчина приехал в Орехово-Зуево, где работал таксистом. В 2019-м он предложил незнакомке сесть в машину, а после отвез ее в деревню Малое Кишнево, где повторил ранее исполненный сценарий — изнасиловал девушку, а затем лишил ее жизни. Сняв с потерпевшей золотое кольцо и личные вещи, он закопал тело в лесу у Малой Дубны.

Третьей жертвой маньяка стала 19-летняя ученица колледжа. Живаев забрал ее из учебного заведения, закрыл двери автомобиля и поехал к дачному товариществу «Старт-2». Там, держа в руках нож, он надругался над ней. Пострадавшая смогла позвонить маме и рассказала о преступлении. Девушка пообещала не заявлять в полицию, поэтому преступник ее отпустил.

Мужчину искали как в России, так и за границей. В октябре 2020-го его нашли и доставили в следственные органы. Уже в ходе допроса он дал признательные показания по всем совершенным преступлениям.

Суд приговорил Живаева к пожизненному лишению свободы, он будет находиться в ИК особого режима.

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Комментарии (1)

Свободу Лёхе!
Я, честно, не знаю как устроено всё это в других Государствах, но - слышал.., нейтрально отношусь, типа - верю что так там у них и, не верю - что возможно исправить но, - я не специалист. Новость звучит ровно так: вся эта Российская ФСИН - совершенно несостоятельна и, невозможно рассматривать это как-то иначе! Ситуация - грустная но, как и всегда, выход Правильный ещё есть но, этот Выход, на мой взгляд, не будет использован, думаю, будет реализован.. - Худший Вариант, чтобы, хотя бы попытаться, замести все следы!
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