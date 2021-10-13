Убийце и насильнику, которого искали 14 лет, вынесли пожизненный приговор в Подмосковье

По данным следствия, в июле 2007 года мужчина встретился со знакомой 17-летней девушкой и позвал ее на прогулку в лес в деревне Нестерово. Там он изнасиловал ее, после чего не менее 17 раз ударил тупыми и колюще-режущими предметами. Затем злоумышленник выкинул орудия преступления и личные вещи убитой и скрылся.

Суд в Московской области вынес пожизненный приговор 36-летнему местному жителю Владимиру Живаеву, которого признали виновным в убийстве двух девушек, совершении изнасилования и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщили в Следственном комитете 12 октября.

Второе убийство произошло через 12 лет, за это время Живаев успел восемь лет пробыть в ИК строгого режима из-за целой серии других преступлений, среди которых изнасилование и похищение человека.



Освободившись в 2018 году, мужчина приехал в Орехово-Зуево, где работал таксистом. В 2019-м он предложил незнакомке сесть в машину, а после отвез ее в деревню Малое Кишнево, где повторил ранее исполненный сценарий — изнасиловал девушку, а затем лишил ее жизни. Сняв с потерпевшей золотое кольцо и личные вещи, он закопал тело в лесу у Малой Дубны.



Третьей жертвой маньяка стала 19-летняя ученица колледжа. Живаев забрал ее из учебного заведения, закрыл двери автомобиля и поехал к дачному товариществу «Старт-2». Там, держа в руках нож, он надругался над ней. Пострадавшая смогла позвонить маме и рассказала о преступлении. Девушка пообещала не заявлять в полицию, поэтому преступник ее отпустил.



Мужчину искали как в России, так и за границей. В октябре 2020-го его нашли и доставили в следственные органы. Уже в ходе допроса он дал признательные показания по всем совершенным преступлениям.

