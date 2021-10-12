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Россию лишили серебра сочинской Олимпиады из-за разоблачений Родченкова

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Международный союз биатлонистов (IBU) аннулировал результаты биатлонистки Ольги Зайцевой на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В результате Россия лишается серебряной медали в женской эстафете, сообщается 12 октября на сайте IBU.

Причиной официально названо решение Международного олимпийского комитета от 2017 года о пожизненной дисквалификации биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой за нарушение антидопинговых правил. Обвинения основывались на показаниях экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Зайцева подавала апелляцию, однако ее удовлетворили лишь частично — ей удалось добиться отмены пожизненного запрета на участие в Олимпийских играх.

Ольга Зайцева — двукратная олимпийская чемпионка. Она побеждала в эстафете на Играх в 2006 и 2010 годах, а также выиграла серебряную медаль в гонке преследования на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Также спортсменка завоевала три золотые награды на чемпионатах мира. Биатлонистка завершила карьеру в 2015-м.

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