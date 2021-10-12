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В доме на Фрунзе уже неделю нет газа. Cпециалисты «ПетербургГаза» уверяют, что не могут «поймать» в квартирах жильцов

Жители дома на улице Фрунзе в Петербурге неделю живут без газа и горячей воды

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Житель дома № 6 на улице Фрунзе в Петербурге пожаловался «Фонтанке», что уже неделю в здании нет газа. Из-за этого невозможным оказалось не только приготовить еду на плите, но и помыться — горячей водой снабжает газовая колонка.

«Газа нет с 4 октября. Обращались по номерам всех компетентных органов. Соседи тоже названивали — никакой реакции не было», — поделился читатель по имени Александр 12 октября.

Как сообщили «Фонтанке» в ГРО «ПетербургГаз», дом отключили от газоснабжения 9 октября. Причиной стало проведение работ «по испытанию участка газопровода низкого давления».

«В этот же день специалисты приступили к восстановлению газоснабжения. По состоянию на 12 октября, восстановлено газоснабжение в 74 квартирах», — объяснили в пресс-службе организации, добавив, что для подключения специалистам необходимо проверить газовое оборудование в квартирах, а жильцы не всегда оказываются на месте.

«Сегодня к нам никто не заходил, я весь день дома. Моя жена с маленьким ребенком тоже постоянно дома, гостей не было», — рассказал Александр.

Жильцов тех квартир, в которых еще не появлялись специалисты «ПетербургГаза», просят оставлять заявки на подключение по номеру «104».

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Комментарии (2)

266081655
В любой развитой стране все используют электричество.... Никто уже давно не подводит газ в многоквартирные дома, ибо это - бомба замедленного действия.... рано или поздно найдётся пожилой или больной или неадекват, от которого всё взлетит на воздух.... См. российские новости за последние полгода....
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