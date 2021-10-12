В доме на Фрунзе уже неделю нет газа. Cпециалисты «ПетербургГаза» уверяют, что не могут «поймать» в квартирах жильцов

Житель дома № 6 на улице Фрунзе в Петербурге пожаловался «Фонтанке», что уже неделю в здании нет газа. Из-за этого невозможным оказалось не только приготовить еду на плите, но и помыться — горячей водой снабжает газовая колонка.



«Газа нет с 4 октября. Обращались по номерам всех компетентных органов. Соседи тоже названивали — никакой реакции не было», — поделился читатель по имени Александр 12 октября.



Как сообщили «Фонтанке» в ГРО «ПетербургГаз», дом отключили от газоснабжения 9 октября. Причиной стало проведение работ «по испытанию участка газопровода низкого давления».

